25-летняя модель эротических изданий получила предложение войти в политику летом этого года. Объясняя желание видеть девушку в роли пресс-секретаря, руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Ростовской области Евгений Федяев, сам метивший на пост главы администрации, заявил, что Мария "обладает хорошим чувством юмора". Других причин Федяев не назвал, хотя на странице Марии в Insagram они видны на каждой фотографии. Все посты девушки - полуобнаженные фото ее стройного тела.

В начале сентября Лиман в своем Instagram написала, что решила принять предложение от ЛДПР, так как "с удовольствием готова работать во благо Ростова". Единственное, что смущало модель, - сможет ли она совмещать... работу в Ростове-на-Дону с учебой в Лондоне, где она сейчас получает образование в сфере рекламы. Но Мария не смогла разрешить эту проблему, и во вторник, 19 ноября, в своем Insagram написала, что отказывается от предложения либеральных демократов.

Официальная причина - выбор в пользу Лондону. "По многочисленным просьбам трудящихся, я остаюсь учиться в Лондоне, а вопрос о кресле пресс-секретаря переносится", - сообщила Мария Лиман в Instagram, сопроводив эти слова очередным фото в нижнем белье.

Как полагают ростовские СМИ, модель отказалась стать пресс-секретарем после того, как эту идею высмеял в Comedy Club на канале ТНТ резидент юмористического шоу, ведущий, стендапер, шоумен Павел Воля.

Он показал публике откровенные фото из Instagram девушки, отметив, что всё ее резюме, судя по размещенной в Сети информации, умещается в обнаженные фото. Павел припомнил всех ранее обнаженных девушек, ставшими слугами народа при чье-той региональной власти. "Не всего, конечно, народа, но чьи-то слуги конкретные", - пошутил Павел Воля, отметив, что у него "нет никаких претензий к этим девушкам, но есть претензии к начальникам, которые брали их на работу".

"Кто-то скажет, что эти слова - оскорбление власти. Но я считаю, что такая ситуация во власти и есть оскорбление власти. И ладно, если в стране все было бы комфортно, чтобы все жили хорошо... Мы бы сказали: "Классные чуваки! Как все сделали офигенно в стране, и еще заместители какие у них... Как хорошо живется!!! Но пока все хорошо только у чиновников. И так у нас в стране и получается: есть чиновники, а вокруг них все с голой жопой и их заместители, и народ..."

После стендапа Павла Воли Мария Лиман опубликовала ответ на его выступление в нескольких постах. Вначале она написала, что понимает, что Воля "говорил о серьезных вещах, но это было очень смешно", и сопроводила эти слова очередным своим обнаженным фото - голая Мария сидит на столе, ее тело частично покрыто взбитыми сливками, она пальчиком снимает их с груди и слизывает...

Через пару дней Мария вновь ответила Павлу Воле, туманно прокомментировав его выступление в Comedy Club: "Это все, что могут сказать люди, которые перекладывают ответственность за свою жизнь на тех, за кого голосуют на выборах, либо вообще игнорируют этот процесс.. Вам не нравится власть, отношение к народу, зарплаты, условия Вашей жизни и тд, и тп... Но кто заставляет Вас это терпеть? Вы знаете, что НУЖНО для страны, лучше, чем кто-либо?! Тогда сделайте что-нибудь! Идите к власти, либо сами станьте этой властью".

А спустя еще несколько дней Лиман сообщила, что остается в Англии.

В администрации Ростова-на-Дону после шуток Павла Воли напомнили, что предложение Марии от ЛДПР тоже было шуткой. Руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Ростовской области Евгений Федяев сказал, что действительно направил предложение Лиман, но это "было шуточное предложение, ответная реакция на кадровую политику администрации города Ростова". Перед этим на пост главы отдела по борьбе с коррупцией в горадминистрации была назначена 26-летняя Екатерина Герасимова - "победительница конкурса Мисс Шахты-2011, любительница пилатеса и дорогих ресторанов".

Но сомневаться в такой версии заставляет то, что "шуточное предложение" Марии Лиман было направлено от имени фракции ЛДПР на официальном бланке, с печатью, а также подписью координатора регионального ростовского отделения партии с исходным номером 61/450 от 4 июня 2019 года.

После эфира Comedy Club депутаты гордумы Ростова посоветовали администрации города подать в суд на шоу и на Павла Волю. Депутат гордумы от партии "Справедливая Россия" Анатолий Котляров отметил, что кандидатура Лиман была шуткой и никто ее всерьез не рассматривал. А сам глава региональной фракции ЛДПР Федяев, предложивший пост девушке, сделал это ради пиара, хотя даже это не помогло ему пройти в основную часть конкурса на замещение главы администрации Ростова.

Депутат Котляров рекомендовал главе администрации города Алексею Логвиненко засудить и телеканал ТНТ, и Волю за клевету.