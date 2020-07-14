Изучая кадастровую карту престижного подмосковного поселка "Ландшафт", журналисты обнаружили, что вместо трех особняков на ней размечен только узкий надел земли с забором, которым владеет Кротов. В 2010 году известный предприниматель, совладелец "Евроцемента" Филарет Гальчев договорился о выкупе у своего партнера Георгия Краснянского 23,8% акций компании за $1 млрд, но расплатиться не смог. Краснянский получил только $400 млн, а за остальное начал судиться. В итоге Краснянский продал долг тому же Павлу Кротову, после чего бизнесмен рассчитался "мгновенно". Два года спустя Кротов помог уладить проблемы с участком земли недалеко от МКАД, где должны были построить транспортно-пересадочный узел.

Тогдашний владелец участка Яков Ровнер, несмотря на связи в ФСБ, стал фигурантом уголовного дела из-за якобы незаконной продажи ему спорной земли, а также дел о мошенничестве и организации преступного сообщества. Однако после того, как партнером Ровнера по бизнесу стал Кротов, уголовное преследование Ровнера было прекращено. Кротов же стал совладельцем бизнеса Ровнера и его семьи в Котельниках, включая главные активы - рынок "Автогарант" и компанию "Синди-М", которая строит в Котельниках жилье. По расчетам "Проекта", земельные активы компаний, совладельцем которых стал Кротов, можно оценить почти в 17 млрд рублей.

Сам Ровнер в деловой переписке сообщил, что сам его новый партнер "ничего не решает", а только выполняет указания некоего Адама, под которым, судя по всему, понимается депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. Журналисты полагают, что Павел Кротов является подставным лицом, через которое Делимханов "рулит" принадлежащим ему многомиллиардным бизнесом. При этом 53-летний москвич не фигурирует в рейтингах успешных бизнесменов, хотя его имя известно участникам списка Forbes, а нынешние и бывшие его партнеры по бизнесу рекомендовали журналистам "подумать о своем здоровье".

В ноябре 2018 года стало известно, что Кротов приобретает Златоустовский электрометаллургический завод и металлургический комбинат "Красный октябрь" в Волгограде. К тому времени "Красный октябрь" уже был признан банкротом, и владелец обоих заводов Дмитрий Герасименко связывал банкротство с попыткой рейдерского захвата.

За несколько месяцев до этого Кротов сам связался с Герасименко и предложил свои услуги по возврату активов. С Кротовым было заключено соглашение, согласно которому он бесплатно получает долю в каждом из предприятий, если ему удастся восстановить контроль. В итоге "Красный октябрь" оказался передан рейдерам, а Златоустовский электрометаллургический завод остался под контролем Кротова. На сайте Златоустовского завода Кротов теперь значится президентом, в пресс-релизах его называют "контролирующим акционером", хотя вопрос о том, кому принадлежит завод, еще только решается в суде. Кротов запретил менеджерам общаться со своим прежним владельцем, предупредив, что в противном случае "вывезет их в Чечню".

Кроме того, Кротов оказался замешан в скандале вокруг адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", которое в 2015 году занималось корпоративным спором между основателями рыбопромыслового холдинга "Карат" Виталием Орловым и Александром Тугушевым. Тугушев в 2003 году избавился от своих акций, так как ушел на госслужбу. А вернувшись, требовал вернуть ему долю в компании, с чем Орлов был не согласен.

Кротов и некий Артем Бегун потребовали у адвокатов передать Тугушеву 33% акций: их не смущало даже то, что одним из основателей бюро был однокурсник президента РФ Николай Егоров. В ходе одного из посещений визитеры упомянули Адама Делимханова и "его людей, которые при решении проблем используют автоматы и остаются безнаказанными". Сам Кротов при этом не претендовал на акции и действовал в интересах Тугушева: по мнению журналистов, конечными приобретателями акций должны были стать люди казахстанского миллиардера Кенеса Ракишева, который тесно связан с окружением первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и с тем же Рамзаном Кадыровым.

Одним из итогов деятельности Кротова стал особняк площадью 1 тыс. кв. м. на почти 40 сотках земли, расположенный на Рублевке. аналогичная недвижимость в поселке "Ландшафт" продается за 500 млн рублей. Среди других "активов" Кротова - почти 300-метровая квартира на Фрунзенской в Москве, квартира в Париже стоимостью более 6 млн евро, сразу две квартиры во Флориде и квартира в Каннах более чем за миллион евро.

Кроме того, Павел Кротов получил должность российского торгового атташе Гренады - маленького острова в Карибском море, который является известным офшором. Осенью 2017 года в Гренаде состоялась первая "российско-евразийско-карибская" конференция, по сути ставшая форумом о торговле гражданством. Паспорт Гренады дает безвизовый въезд в 143 страны, включая Евросоюз, Великобританию и Китай, а соглашение с США позволяет получить бизнес-визу и проживать на территории Соединенных Штатов. На самой Гренаде форум интереса не вызвал, зато там было замечено "много русских". Одной из компаний-спонсоров форума была фирма My Caribbean ("Мои Карибы"), которую возглавляет тот же Кротов. А зарегистрирована она в России, на территории рынка "Автогарант", принадлежащего Кротову и Якову Ровнеру.

В 2008 году российский развлекательный сайт Dirty.Ru опубликовал фотографию огромного строящегося особняка с подписью "Чечня, дача Рамзана Кадырова", после чего в окружении Кадырова задались вопросом о том, кто стоит за утечкой фотографий секретного дворца чеченского лидера. По данным "Проекта", на снимках запечатлена личная резиденция Кадырова в Центорое, которую курировал Кротов.

Из документов следует, что внутри резиденции планировалась постройка тайного бункера. В документе под названием "Замечания по предложенной концепции резиденции Президента" бункер рекомендуется вынести за пределы периметра здания и соединить с ним подземными переходами, а также организовать несколько фальшивых входов. Апартаменты президента также не рекомендуется размещать над помещениями администрации президента, так как туда можно пронести взрывное устройство. Только эскиз резиденции стоил 7,5 млн рублей, что составляет весь официальный годовой доход Кадырова.

Сам Кротов назвал свои связи с чеченской элитой "чистой воды бредом", заявив, что у него есть однофамилец, "практически полный тезка", который решает корпоративные споры и связан с Адамом Делимхановым. Однако при этом он заявил, что сделка с Гальчевым прошла строго в рамках закона, а Златоустовский завод он "просто купил". Свой бизнес в Котельниках и работу в посольстве Гренады Кротов обсуждать отказался, заявив, что не работает ни на какую чеченскую элиту, "будучи православным русским человеком".