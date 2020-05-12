Как пишет Forbes, в начале 2014 года финский издательский холдинг Sanoma решил продать свой российский бизнес, включая долю в "Ведомостях". Газету издает ООО "Бизнес ньюс медиа" ("БНМ"), принадлежавшее тогда кипрскому офшору Delovoi Standart. Этим офшором владели три иностранных акционера - Sanoma, FT Group (Financial Times) и Dow Jones & Co (Wall Street Journal).

Весной 2015 года Кудрявцев купил всю долю Sanoma (33%) в компании Delovoi Standart и получил преимущественное право на выкуп долей остальных акционеров. После того, как FT Group и Dow Jones & Co решили продать свои доли в связи со вступлением в силу закона, запрещающего иностранцам владеть более 20% в российских медиа, единственным собственником Delovoi Standart стала "семья Демьяна Кудрявцева", а также бизнесмены Мартин Помпадур и Владимир Воронов.

Кудрявцев подчеркивал, что все они провели сделку на свои деньги, однако источник "Медузы", осведомленный о ходе сделки, говорит, что получить одобрение на покупку Кудрявцев смог только после того, как нашел "правильного партнера", одобренного в администрации президента. Как удалось выяснить в ходе этого расследования, "Ведомости" обошлись Кудрявцеву и партнерам в сумму чуть больше 10 млн евро - примерно по 5 млн евро за долю Sanoma и за доли двух оставшихся акционеров.

В феврале 2016 года акции "БНМ" были переоформлены на российскую компанию "Аркан Инвестмент", так как кипрская Delovoi Standart не соответствовала новому закону. Владельцем "Аркан Инвестмент" стала жена Кудрявцева. 19 февраля 2016 года компания продала принадлежавшие ей 100% акций "БНМ" компании "Аркан Инвестмент" за 24,204 млн евро. Получив деньги по этой сделке, Delovoi Standard рассчитался с компаниями Кудрявцева, выкупавшими "БНМ" в 2015 году.

17 февраля 2016 года "Аркан Инвестмент" открыла три счета в Газпромбанке и заняла в этом же банке 2,6 млрд рублей, из которых потратила на покупку акций 1,74 млрд рублей. Единственный актив компании - "БНМ". Никаких других акций у нее нет. Таким образом, в результате переоформления акций в российскую юрисдикцию компания Кудрявцева Delovoi Standard продала актив по цене на 14 млн евро больше цены приобретения при помощи Газпромбанка.

В качестве теневого владельца "Ведомостей" тогда называли основателя группы "Аллтек", миллиардера Дмитрия Босова. В начале 2016 года Босов, недовольный статьей "Ведомостей" об одной из его компаний, заявил одному из сотрудников газеты, что она принадлежит ему на 75%, а его там не слушают. Кудрявцев пояснил, что занял у Босова часть денег для сделки, а сам миллиардер заверил главного редактора, что совладельцем "Ведомостей" не является, но "переживает за инвестиции Демьяна как за свои".

Весной 2018 года Яна Мозель-Кудрявцева подарила акции "Аркан Инвестмент" племяннице Владимира Воронова Иветте. В момент сделки акции "Аркана" были заложены в ООО "Константа", которая, в свою очередь, заложена во Всероссийском банке реконструкции и развития. По мнению источника Forbes, сначала "Аркан" получил в Газпромбанке кредит на покупку "БНМ", а потом этот долг "Аркана" перешел ООО "Константа", в свою очередь, получившей на это кредит в ВБРР на 28 млн евро. "Аркан" получил кредит в 2016 году, когда и купил "Ведомости". ООО "Константа" получила кредит и выкупила долговые обязательства в 2017 году.

Знакомый Демьяна Кудрявцева подтвердил "Ведомостям", что первоначальный кредит действительно был выдан Газпромбанком, причем договориться о нем помог Дмитрий Босов. Эта информация стала известна уже после того, как Босов покончил жизнь самоубийством. При этом напрямую в проекте бизнесмен не участвовал, ограничиваясь финансовой и административной поддержкой. По словам собеседника "Ведомостей", газету планировалось "причесать" и продать или же создать на ее основе многопрофильный медиа-холдинг.

Кудрявцев же узнал о залоге "Константы" в ВБРР всего несколько недель назад. Он заявил, что кредит перед ООО "Константа" погашен, тогда как другие собственники и представители банков отказались отвечать на вопросы о состоянии кредита.

Таким образом, "БНМ" принадлежит "Аркан Инвестмент", который заложен по кредиту компании "Константа" вместе с единственным активом - газетой "Ведомости", а "Константа", в свою очередь, заложена в банке "Роснефти" ВБРР. При этом ни у "Константы", ни у "Аркана" нет никаких других активов, а сами "Ведомости" формально не заложены. Однако продать "Ведомости" без погашения долгов "Аркана" невозможно, и потенциальные покупатели "Ведомостей" должны были решить и эту проблему.

17 марта 2020 года "Ведомости" со ссылкой на Кудрявцева и Воронова опубликовали статью о том, что они договорились о продаже "БНМ" совладельцу издательского холдинга "Версия" Констатину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Голубович в итоге отказался от участия в сделке, а Зятьков сообщил что делает все необходимое для завершения сделки.

The Bell нашел бизнесмена, которому полтора года назад предлагали взять "Ведомости" в управление. По его словам, переговоры вел высокопоставленный человек из окружения главы "Роснефти" Игоря Сечина, а речь шла о замене Кудрявцева на другого номинального собственника в обмен на управление и установление контроля в редакции. Но продолжения переговоров не последовало.

Вскоре после объявления о готовящейся продаже "Ведомостей" Голубовичу и Зятькову у газеты появился новый главный редактор Андрей Шмаров, у которого начались конфликты с редакцией. Сперва Шмаров заменил заголовок статьи про сделку с активами "Роснефти" на противоположный по смыслу, а затем снял с сайта уже опубликованную колонку экономиста Константина Сонина с критикой действий Сечина. Эти действия вызвали протест в редакции, которая потребовала заменить главного редактора на своего кандидата. Ответственность за назначение Шмарова не берут на себя ни Голубович с Зятьковым, ни Кудрявцев.

Источник "Медузы", близкий к потенциальным покупателям, говорит, что участие в обсуждении сделки и выборе кандидатуры Шмарова принимал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. Свое участие в делах "Ведомостей" Леонтьев объяснял тем, что "Роснефть" контролирует владельца газеты через кредит. Как рассказали The Bell двое знакомых пресс-секретаря "Роснефти", Леонтьев в последние годы не скрывал, что "Роснефть" имеет непосредственное отношение к владельцам "Ведомостей", и жаловался на тяжесть работы с Кудрявцевым.

Сам Леонтьев в беседе с Forbes назвал информацию о своем участии в сделке "бреднями" и отказался ее комментировать. Он также подчеркнул, что в его компетенции не входит согласование кандидатуры Шмарова на пост главреда "Ведомостей", однако считает его "супер-профессионалом". В администрации президента также заявили, что не согласовывали ни саму сделку с "Ведомостями", ни выбор Шмарова на должность и.о. главного редактора.