По словам Бурлаковой, она начала интересоваться этой темой еще год назад, получив десятки обращений родителей. Однако после того, как материал был готов, журналистке сообщили, что он не будет опубликован, поскольку в материале фигурировало имя Евгения Пригожина, известного как "повар Путина" и его компании "Комбинат питания "Конкорд". Журналистка предложила этот материал "Новой газете", после чего в ТАСС ей предложили не подписывать материал своей фамилией, чтобы не скомпрометировать информагентство, либо написать заявление об увольнении по собственному желанию.

"Получив от меня отказ общаться на языке ультиматума и просьбу не отвлекать незаконными требованиями от работы, в скором времени мне уже в другом тоне предложили завершить сотрудничество по соглашению сторон на подходящих мне условиях", - рассказывает журналистка. В январе она прекратила работу в ТАСС, а 7 февраля ее расследование вышло в "Новой газете". В самом агентстве отказались комментировать ситуацию с увольнением журналистки и предложили направить официальный запрос на имя гендиректора.

В материале "Новой газеты" отмечается, что до этого вспышка дизентерии в детских садах была зафиксирована в феврале прошлого года в Южном административном округе. "Сначала поликлиники всячески скрывали результаты анализов, выдавали родителям недостоверные документы, вместо дизентерии в диагнозе писали ОРЗ", - говорит Александр Беляев, ребенок которого посещал сад "Дельфиненок".

Тогда результаты анализов в независимых медицинских лабораториях подтвердили шигеллу у 93 детей. Роспотребнадзор, в свою очередь, установил, что "заболеваемость связана с употреблением инфицированной пищевой продукции, выданной на пищеблоке учреждения", и суд временно отстранил компанию от поставок питания. Однако впоследствии фирма снова начала поставку питания во все школы и в сад, а Роспотребнадзор даже не предоставил результаты своей экспертизы.

Нынешняя система детского питания в Москве начала складываться в 2011 году, когда ООО "Комбинат питания "Конкорд" Евгения Пригожина выиграло госконтракты на поставку готового, так называемого "бортового" питания в ряд школ столицы.

В 2011 году эксперимент на детях вызвал беспокойство у столичного управления Роспотребнадзора. Ведомство запросило информацию о продукции "Конкорда", но об ответе компании на запрос ничего не известно. Спустя месяц Госинспекция Москвы по качеству сельхозпродукции, сырья и продовольствия (МосГИК) выявила нарушения в двух школах, учеников которых кормил "Конкорд".

В 2012 году департамент образования Москвы ввел в детских садах новое витаминизированное меню. Усиленная порция витаминов и искусственные напитки вызвали аллергию у многих детей. Родители вышли на митинги. После чего руководитель департамента Исаак Калина заявил об изменении системы школьного питания в Москве. А детские сады столицы начали переводить на аутсорсинг. И если изначально "Конкорд" предложил очень хорошее меню, то впоследствии на детях стали экономить и урезать питание.

В 2013 году была создана "Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения", которую ранее возглавлял заместитель гендиректора ООО "Комбинат питания "Конкорд" Евгения Пригожина. В 2015 году конкурс на поставку еды в школы и детские сады выиграли пять компаний, входящие в эту ассоциацию. А новые правила проведения тендеров лишь закрепили скрытую монополию.

О причастности Пригожина к ЧП заявила и юрист фонда ФБК Любовь Соболь, также занимавшаяся случаями дизентерии в детсадах. Она рассказала на Youtube о том, что Пригожин от имени своей фирмы предложил ей посетить производство в Люберцах. Она напомнила, что после расследования, связанного с дизентерией в детсадах, на ее мужа напали возле подъезда, и уголовное дело по факту нападения "то открывают, то закрывают".

"Вы думаете, я испугаюсь? Нет, я приду. Только в вашу игру я играть не буду", - заявляет Соболь, отмечая, что готова приехать на комбинат вместе с родителями пострадавших детей и оператором. "Чтобы все эту встречу потом могли посмотреть". Она потребовала присутствия на встрече руководителя комбината, который должен ответить на вопрос о причинах инцидента и заняться вопросом компенсации семьям пострадавших.

Она также пригласила к участию в этой встрече мэра Москвы Сергея Собянина. "Мы помним, благодаря кому фирма Пригожина получает десятки миллиардов рублей из московского бюджета", - заключает юрист.

О массовом заражении дизентерией в детских садах сообщалось в конце 2018 года. Тогда под предлогом распространения ОРВИ закрыли на карантин детский сад при школе номер 2051, но в сети появилась информация, что речь идет об эпидемии дизентерии, распространившейся как минимум в нескольких детсадах и вызванной некачественными продуктами. На следующий день в СМИ появилась информация о том, что в саду отравились 70 детей.

24 декабря телеканал "360" сообщил, что на карантин закрыли еще одно дошкольное учреждение - ГБОУ "Школа номер 1360". Об этом рассказала директор детсада Татьяна Кувшинова. Комментируя слова родителей, ранее рассказавших, что в саду отравились 42 ребенка, Кувшинова заявила о вызове в сад сотрудников Роспотребнадзора. Впоследствии это сообщение было удалено с сайта телеканала.

На следующий день, 25 декабря в группе "Дизентерия в детских садах Москвы" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что врачи, осматривавшие пострадавших посетителей детсада при школе N 2051, якобы ставят детям некорректные диагнозы, чтобы скрыть реальную картину происходящего.

Другая посетительница группы пожаловалась на руководство детсада 1205 в Сокольниках. По ее словам, представители СЭС и Роспотребнадзора были вызваны в детсад спустя 5 дней после того, как несколько детей были госпитализированы с диагнозом кишечной инфекции: врачи установили случаи заражения шигеллой и сальмонеллой. Руководство детсада проблемы массового заболевания детей не увидело, а пробы еды были уничтожены. Глава комплекса обвинила родителей в том, что те приводят больных детей, и ни отмены каких-либо мероприятий, ни проверки кухни не последовало. По словам посетительницы, аналогичные случаи повторялись "2 месяца назад и весной".

Между тем мать одного из пострадавших детей рассказала, что около 15 воспитанников детского сада 2051 находятся в больнице, многие лечатся на дому. Симптомы отравления у ее ребенка появились в ночь на 20 декабря: на следующий день у него взяли анализы на дому, но результатов так и не предоставили.

"Нас приглашали на встречу с директрисой. На все наши вопросы по поводу источника отравления она говорит, что никаких подтвержденных диагнозов еще нет. Информацию о распространении дизентерии в соцсетях блокируют, а врачам, видимо, рекомендовали не разглашать данные анализов. То, что мы разглашаем в группах блокируют, у нас исчезает информация из чата, из соцсетей, у меня лично блокировался пост в Instagram два раза", - рассказала она, добавив, что на днях в больницу приезжали журналисты одного из телеканалов, однако к врачам и родителям заболевших их не пустили.

В ведомстве утверждают, что всех пострадавших еще в январе выписали из больницы, однако случаи заражения детей продолжаются до сих пор. "Мы до сих пор болеем. Липнет всё. Флора у ребёнка убита напрочь. На прошлой неделе уехали ночью в больницу - скрутил живот. Вернулись домой. Кровь плохая. Сегодня третий день температура 38,5, ребёнок зелёный. Есть не может - только на лекарствах", - написала одна из матерей 4 февраля.