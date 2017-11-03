Собеседник агентства уточнил, что Фельгенгауэр выписали 2 ноября. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил эту информацию в своем телграм-канале.
Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. Гражданин Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ударил ее ножом в горло. Журналиста доставили в НИИ имени Склифосовского и прооперировали.
На Грица завели уголовное дело о покушении на убийство, в рамках него ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Он утверждает, что у него с Фельгенгауэр на протяжении нескольких лет был «телепатический контакт», а ведущая «изводила» его. Суд 24 октября поместил его под арест на два месяца.
Венедиктов дал показания в СК по делу о нападении на Фельгенгауэр. Он рассказал о поступавших в ее адрес угрозах, а также призвал проверить версию о возможном участии в нападении подстрекателей.
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