Собеседник агентства уточнил, что Фельгенгауэр выписали 2 ноября. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил эту информацию в своем телграм-канале.

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. Гражданин Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ударил ее ножом в горло. Журналиста доставили в НИИ имени Склифосовского и прооперировали.

На Грица завели уголовное дело о покушении на убийство, в рамках него ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Он утверждает, что у него с Фельгенгауэр на протяжении нескольких лет был «телепатический контакт», а ведущая «изводила» его. Суд 24 октября поместил его под арест на два месяца.

Венедиктов дал показания в СК по делу о нападении на Фельгенгауэр. Он рассказал о поступавших в ее адрес угрозах, а также призвал проверить версию о возможном участии в нападении подстрекателей.