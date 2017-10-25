"Состояние пациентки с положительной динамикой. Мы сегодня убрали интубационную трубку, при помощи которой она дышала. Она дышит самостоятельно, чувствует себя вполне удовлетворительно. Она уже говорит, - рассказал Петриков. "Реабилитация займет какой-то период времени. Необходимо пройти острый период, а затем будет определяться дальнейшая тактика лечения", - цитирует его ТАСС.
Нападение на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр произошло днем 23 октября. В здание на Новом Арбате, где расположена редакция радиостанции, прорвался мужчина, брызнув из перцового баллончика в лицо охраннику на входе. Затем злоумышленник поднялся на нужный этаж, подошел к журналистке, которая находилась в редакции после утреннего эфира, и ударил ее ножом в горло.
Татьяну Фельгенгауэр госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, там ей провели часовую операцию. Накануне, 24 октября, она пришла в сознание и передала через родителей записку для друзей и коллег.
Напавшего на журналистку задержала полиция, им оказался гражданин Израиля и России Борис Гриц. На допросе он заявил, что давно знает Фельгенгауэр, но лично не знаком с ней. Причиной своего поступка он назвал длительные "сексуальные домогательства" со стороны журналистки через "телепатический контакт". Сообщалось, что проблемы с психикой у него наблюдались еще 10 лет назад. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), суд арестовал Грица на два месяца. Назначена экспертиза, которая должна оценить психическое состояние Грица в момент преступления.
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