Журналистка покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде

"Сегодня в 15:30 поступило сообщение о возгорании около дома на улице Горького, 71. На месте было обнаружено тело человека, личность устанавливается", - сообщили РБК в пресс-службе МЧС Нижегородской области.

Как сообщил телеграм-канал Baza, речь идет именно о Славиной. Ее гибель подтверждают и местные издания. Позднее Следственный комитет подтвердил, что рядом со зданием МВД погибла именно она.

Незадолго до смерти Славина опубликовала в своем "Фейсбуке" короткий пост о том, что в своей смерти "просит винить Российскую Федерацию".

Местный активист Григорий Тифанюк, автор телеграм-канала "Протестный Нижний Новгород", в беседе с Би-би-си предположил, что причиной самоубийства Славиной могло стать систематическое давление со стороны правоохранительных органов.

Он не был лично знаком с журналисткой, но вспомнил, что, когда его привлекли к административной ответственности за пикет в поддержку Алексея Навального, она написала о нем пост, где поддержала его действия. Тифанюк вечером 2 октября пришел к зданию МВД со свечами, вместе с ним, по его словам, там находятся около 20-30 человек.

В Следственном комитете в свою очередь заявили, что Славина была свидетелем по делу, в рамках которого у нее прошел обыск, а не подозреваемой и не обвиняемой. Ведомство решило провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

С чем были связаны обыски

Накануне, в четверг, 1 октября, дома у Славиной прошли обыски. "Сегодня в 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые", - написала она в "Фейсбуке". По словам Славиной, силовики искали материалы, связанные с "Открытой Россией". По ее словам, ей не разрешили позвонить адвокату.

"Забрали, что нашли - все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны - не только мой, но и мужа, - кучу моих блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций", - написала журналистка.

"Спасибо, что разрешили мужу принять лекарство, потому что он пережил тяжелейший инсульт и принимает препараты пожизненно. К счастью, никаких силовых приемов к нам не применяли, иначе неизвестно, во что бы это вылилось для здоровья мужа", - рассказывала она накануне самоубийства в беседе с "Nn.ru".

Ранее нижегородский филиал партии "Яблоко" заявил об обысках у заместителя председателя отделения Алексея Садомовского и трех активистов.

По данным регионального отделения партии, обыски проходят в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК), возбужденного в отношении одного из жителей города. Садомовский заявил, что у него изъяли шесть ноутбуков, три флешки и смартфон.

Как он написал в одной из соцсетей, обыск проходит в рамках дела, возбужденного в отношении нижегородского предпринимателя Михаила Иосилевича.

Нижегородский адвокат, представитель "апологии протеста" Руслан Созонов



"Коза пресс" - самое независимое издание в Нижнем Новгороде, которое могло писать на любые темы. Ирина являлась главным редактором. Я защищал ее по обвинению в административном правонарушении после того как она прошла с плакатом в память о Немцове - ее судили за организацию шествия. Я представляю ее интересы в ЕСПЧ.

Чтобы анализировать причины ее самоубийства, надо понимать то давление которое испытывает оппозиция и независимые СМИ. В Нижнем Новгороде есть оппозиционный предприниматель Михаил Иоселевич - создатель "храма макаронного монстра". Он предоставлял помещение для мероприятий общественных деятелей и гражданских активистов.

Там в том числе проводил мероприятия "Голос" - готовили наблюдателей по выборам, но эти мероприятия срывались по заявлениям о якобы экстремистском характере, на место приезжали сотрудники ЦПЭ МВД и омоновцы и срывали заседания.

Вчера силовики пришли с обыском к Иосилиевичу, в отношении него возбудили уголовное дело за якобы связь с "Открытой Россией", провели обыски еще у ряда гражданских активистов, а также у журналиста Ирины Славиной, хотя я знаю, что она не связана с "Открыткой".

Она писала, как к ней ворвались полицейские и изъяли все средства для работы, ноутбуки. В городе все связывают ее самоубийство со слишком большим прессингом со стороны властей. Она как главред независимого издания испытывала постоянное давление".

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В 2019 году Ирину Славину оштрафовали на 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за то, что в своём "Фейсбуке" она написала пост, где в названии посёлка Шахунья, в котором установили мемориальную доску Иосифу Сталину, предложила переставить буквы в названии города таким образом, что корень слова стал бранным.

Наложенный на Славину штраф стал самым крупным, назначенным по статье о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях). Сама журналистка говорила радио "Эхо Москвы", что не согласна с обвинением и намерена отстаивать свою позицию в судах - вплоть до Европейского суда по правам человека.

Глава правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале выразил соболезнования родным и близким Славиной и написал, что организация продолжит работу по ее жалобе, поданной в ЕСПЧ.

В июне этого года ее оштрафовали на 65 тысяч рублей по статье о распространении фейковых новостей о коронавирусе. Дело касалось новости "Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Кстове", опубликованной на сайте "Коза Пресс" 24 марта. Там говорилось, что в Кстове выявили коронавирус у одного из руководителей Академии самбо. В итоге эта информация не подтвердилась. Славина объясняла публикацию тем, что получила информацию от своего доверенного источника.

Ирине Славиной (по паспорту Мурахтаевой) было 47 лет. До журналистской работы она несколько лет работала учителем русского языка и литературы, пишет нижегородское издание "Nn.ru". В 2015 году, после увольнения из правительственного издания, она объявила о создании портала "Коза Пресс". Его учредителями стали обычные нижегородцы. Славина стала единственным сотрудником издания, оно постоянно испытывало финансовые трудности, отмечает "Nn.ru".

В августе прошлого года Славина заявила, что в ближайшее время закроет или продаст "Коза Пресс". В интервью она "Nn.ru" говорила, что принципиально не размещает заказные материалы в своем изданиии, и то, что коммерческие тексты выходят со специальной пометкой, "отворачивает рекламодателя". "Это лишает меня дохода. На донаты не прожить", - говорила Славина.