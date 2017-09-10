Как передает "Дождь", Латынина связалась с "Эхом" по Skype. Она подчеркнула, что находится вместе с родителями за границей: "Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию".
Ранее Латынина рассказала, что утром 3 сентября внезапно загорелась и сгорела дотла ее машина, стоявшая у частного деревянного дома, где живут ее 77-летняя мать и 79-летний отец. При этом журналистка уточнила, что сама она в момент происшествия находилась за пределами России.
7 сентября она рассказала о своем разговоре с дознавателем, который сообщил ей, что машина "имеет очаги возгорания в трех местах". "Это очень печально, потому что фактически это означает, что это был не просто пожар, это было покушение на убийство, потому что машина сгорела утром в тот момент, когда в ней кто-то мог быть", - констатировала Латынина.
"Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам", - указала она в эфире "Эха" в субботу".
В середине июля Латынина сообщила, что неизвестные ночью опрыскали ее дом и машину неизвестным веществом с очень сильным запахом, в результате чего пострадали восемь человек.
В августе 2016 года журналистку облили фекалиями в центре Москвы. Полиция тогда подтвердила, что это было связано с профессиональной деятельностью Латыниной, но дальнейшего расследования не последовало.
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