Певица и журналист Екатерина Гордон объявила о решении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России. Об этом она заявила в видеообращении на своей странице в Instagram.

"Меня зовут Екатерина Гордон, мне 37 лет, и я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента", — сказала она.

"Я мать двоих детей, журналист с десятилетним стажем. Я учредила собственную юридическую компанию и уже пятый год занимаюсь защитой прав женщин и детей в нашей стране", — добавила она.

Екатерина Гордон пообещала обратить в своей программе внимание на права женщин и детей. Она хочет сконцентрировать свое внимание именно на проблемах "матерей одиночек, на которых всем плевать".

"Я не представитель гламура, я не родилась с серебряной ложкой во рту. Я из простой семьи, с 13 лет работаю. Я прошу вас поддержать мою кандидатуру", — резюмировала журналист.

Выборы президента РФ пройдут в 2018 году. Избирательная кампания должна стартовать в декабре. Одним из кандидатов будет телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, она попытается собой заменить отсутствующую в бюллетенях графу "против всех".

О президентских амбициях также заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Своего участия в выборах не исключает председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Будет ли выдвигать свою кандидатуру действующий президент Владимир Путин, пока неизвестно.

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