"Меня зовут Екатерина Гордон, мне 37 лет, и я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента", — сказала она.
"Я мать двоих детей, журналист с десятилетним стажем. Я учредила собственную юридическую компанию и уже пятый год занимаюсь защитой прав женщин и детей в нашей стране", — добавила она.
Екатерина Гордон пообещала обратить в своей программе внимание на права женщин и детей. Она хочет сконцентрировать свое внимание именно на проблемах "матерей одиночек, на которых всем плевать".
"Я не представитель гламура, я не родилась с серебряной ложкой во рту. Я из простой семьи, с 13 лет работаю. Я прошу вас поддержать мою кандидатуру", — резюмировала журналист.
Выборы президента РФ пройдут в 2018 году. Избирательная кампания должна стартовать в декабре. Одним из кандидатов будет телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, она попытается собой заменить отсутствующую в бюллетенях графу "против всех".
О президентских амбициях также заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Своего участия в выборах не исключает председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Будет ли выдвигать свою кандидатуру действующий президент Владимир Путин, пока неизвестно.
Полная версия обращения на сайте: www. gordonzabab.ru (активная ссылка в шапке профиля) Екатерина Гордон приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ. Основной идеей своей программы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере. #гордонзабаб #gordonzabab
Киселев: "атмосферу ненависти" в стране создало само "Эхо Москвы" (2)
Телеведущий Дмитрий Киселев обвинил радиостанцию "Эхо...
Журналистка Екатерина Гордон будет баллотироваться в президенты России (7)
Певица и журналист Екатерина Гордон объявила о решении...
Собчак обвинила Сталина в геноциде русского народа (65)
Ксения Собчак назвала Иосифа Сталина "палачом и...
Соратницу Серебренникова отпустили под домашний арест (1)
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест...
Навальный впервые прокомментировал выдвижение Собчак в президенты РФ (10)
Российский оппозиционер Алексей Навальный впервые...
TOP новостей
Об эмиграции думают и школьники: треть не видит своего будущего в Литве (37)
На всегда из Литвы хотел бы уехать каждый третий ученик...
Жители Литвы согласны в одном: минимальную зарплату считают неправильно (5)
Политики не должны вмешиваться в регулирование размера...
Клиент не может вернуть украденные со счета деньги: пенсионер на моем месте не выжил бы (1)
Неизвестные опустошили счет в банке, а сам банк не...
Ходжес: США прекратили ротацию военных в Литве, но будут участвовать в учениях (12)
Соединенные Штаты Америки прекратили постоянную...
В Литве неадекватно дорогие не только продукты, но и некоторые услуги (29)
Уже доказано, что в Литве продукция известных в мире...