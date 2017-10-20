«Я собираюсь уезжать из страны (…) Я больше не могу жить при Путине, у меня лопнуло терпение», — заявила Рынска. При этом она не исключила, что может передумать.
«У меня лопнуло терпение, просто невозможно больше. Это какой-то уже дважды застой, дважды дорогой Леонид Ильич [Брежнев]. У меня такое ощущение, что у меня заканчиваются силы. Может быть, накопилась усталость или еще что-то, и я передумаю. Если бы Навальный пришел к власти, мы бы [с супругом Игорем Малашенко] остались в ту же секунду», — заявила Рынска.
Она добавила, что «последней каплей» в этом решении стала ситуации, которая произошла 15 октября. Тогда журналистка рассказала, что с ее карты списали 22 тысячи рублей в качестве уплаты долга за статус индивидуального предпринимателя. Рынска утверждает, что все выплаты по ИП она совершила вовремя, и оснований для списания денег не было.
«Эта история с ограблением — это была последняя капля. Мы с моим мужем сели и поняли, что здесь жить нельзя. До этого Игорю пришла в голову светлая идея стать в России налоговым резидентом. Он говорит: „А давай-ка стану я налоговым резидентом, у нас так уютно, хорошо жить. Давай-ка мы осядем здесь, а за границу будем просто уезжать“. [Но в итоге] нет, сказал Игорь, категорически. Раз деньги со счета просто можно взять и списать, мы не становимся налоговыми резидентами, мы уезжаем», — сказала Рынска.
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