"Единственное, что меня может удержать — у нас заморожены эмбрионы от него, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка", — написала Рынска в своем профиле в Facebook.

Она поделилась историей о том, как пыталась завести ребенка. "Надо сказать, что у нас суррогатная мать последовательно сбрасывала эмбрионы. Остались заморженые. Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз. И в последнее время были одни неудачи", — написала Рынска (орфография сохранена). Также она рассказала о случае, когда ходила к гадалке, которая сказала, что "ребенок прямо вот на пороге".

Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также главой РГТРК "Останкино". В 1996 году он был главным советником кандидата в президенты России Бориса Ельцина. 25 февраля стало известно, что Малашенко найден мертвым в Испании.

В последние месяцы политконсультант тяжело переживал конфликт с бывшей женой и детьми, произошедший на фоне раздела имущества после развода. Как написала Рынска на своей странице в Facebook, Малашенко не собирался умирать, о чем сам сказал ей два месяца назад. Она добавила, что он стал плохо себя чувствовать в ноябре 2018 года. "Он очень боялся суда и угроз", — заявила Рынска.

Журналистка на своей странице в Facebook сообщила подробности последних дней жизни Малашенко и взаимоотношения с супругом. Также она открыто делится своими размышлениями на тему ближайших планов.

"Я в тот вечер, когда он решил улететь, сказала ему: дай мне слово, что когда все это кончится, мы будем жить, как задумали. Он усмехнулся. Сказал, если доживу… В письмах психотерапевтов для суда написано, что он переживал из за того, что жена отдалила от него детей. Я выложила фото в надежде, что дети объявятся и прекратят мучить отца. За что они его так? За что?", — делится в соцсети своими переживаниями журналистка (орфография сохранения).

"Я не понимала, почему она так его мучит. Почему она взяла контору, которая специализируется на изматывающих войнах. Что он ей сделал?! Он когда то безумно ее любил. Потом отношения кончились. Психолог сказала, что это фантастически бессердечная женщина. Которая и детей втянула в войну", — пишет она.

"На мне был судебный процесс и больной Игорь, который чудил все время. Я знала, что Елена и дети читают мой фейсбук и носят посты судье. И я хотела, чтобы судья прочел, что нельзя его мучить, чтобы дети увидели папу в скорой и позвонили. Судья отмахнулся и сказал, что эти бредни про убивание он слышать даже не хочет", — продолжает она.

Рынска сообщает, что "Игорь хотел жить в Москве. И тогда бы он мог получать постоянное лечение. Ариэль, наш рижский терапевт, сказал, что у нас было не лечение, а хаос. Но у нас было проклятье. Квартира в NY на которую был взят моргедж. Ипотека. Дело в том, что налог на ипотеку, взятую заграницей, в России огромен. 35% на разницу между ипотечной ставкой NY и российской, если ты налоговый резидент. Пивоварова не давала продать квартиру и заплатить моргедж. Когда Игорь был после смерти отца, она уговорила его создать компании и сдавать эту квартиру. Я была в страшном гневе, кричала, что мы не сможем нигде осесть теперь. Придумала схему с ВНЖ, чтобы в Латвии осесть. Квартиру надо было немедленно требовать выставлять на продажу, просить суд об определении.

Но Игорь хотел, чтобы квартира была детям, адвокаты уговорили ее сдать в августе, когда он без меня прилетал на суд. Я кричала, что это наше проклятье, что я разрываю помолвку, потому что не могу больше кочевать, бегать от резидетства. Игорь тогда сбежал в Испанию. Было похоже, что он хочет покончить с собой. Я мигом прыгнула в самолет, ночью нагрянула в дом. Он смеялся, сказал, что я сумасшедшая, что никого самоубийства он не собирался совершать. Утром нагрянула Пивоварова, чего мы не ожидали. Экономка же сказала, что она уехала. Мы взяли ключи от Лексуса и счастливые, помирившиеся, поколесили по городам и весям до Юрмалы", — пишет Божена Рынска в соцсети.

"Поэтому в этот раз я попрсила экономку посмотреть, как он там. Она заехала. Сказала, что он нормальный и никакого суицида совершать не собирается. Я успокоилась. Написала ей, что испугалась. Попросила друга заезать посмотреть. Тот написал смс, но не заехал. Я думала в понедельник раздать зверье и вечером вылететь. Смотрела билеты. Как вдруг звонит тот самый друг, который не заехал…. Ему позвонил охранник….

…Мне написал далекий знакомый, который один раз с нами был в ресторане. И обвинил меня. Я не снимаю вину с себя. Я виновата. Я должна была сразу лететь, зная риски. Но я так летала за ним несколько раз и в этот раз я просто обиделась крепко. У меня началась реальная депрессия, я рыдала у психотерапевта. Я писала ему письма, просила ничего с собой не делать", — полагает Божена.