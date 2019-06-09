Журналиста "Медузы" Ивана Голунова привезли домой

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова увезли домой из ОВД "Раменки". Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Ivanas Golunovas
© Reuters / Scanpix

Mash опубликовал видео, на котором Голунов выходит из машины и заходит в подъезд дома.

В ОВД, куда Голунова доставили после решения суда о домашнем аресте, с ним проводились следственные действия — в частности, у него взяли одежду для экспертизы. Это было сделано по ходатайству его защиты.


Иван Голунов был задержан днем 6 июня. Как утверждает следствие, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им журналистскими расследованиями. "Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы", — сказал Голунов на заседании суда.

Медуза
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