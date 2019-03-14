Текст письма опубликовано в твиттере Навального:
После долгих отговорок министр обороны Шойгу всё-таки исключил британского поданного Брилёва из состава общественного совета @mod_russia pic.twitter.com/dq5M0osooM— Alexey Navalny (@navalny) March 14, 2019
В письме уточняется, что Брилева исключили из совета 28 января. На сайте Минобороны телеведущий уже отсутствует в списке совета.
По словам Брилева, его не уведомляли об исключении из совета. "Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там", – сказал телеведущий.
В общественном совете при Минобороны России Брилев состоял с 2016 года. В законе есть пункт: "Членами Общественной палаты не могут быть … лица, имеющие двойное гражданство". Двойное гражданство и второе гражданство – это разные понятия, которые часто путают. Россия признает двойное гражданство только с Таджикистаном.
22 ноября 2018 года о том, что у Брилева и его жены есть паспорта Великобритании и недвижимость в Лондоне, сообщил оппозиционер Алексей Навальный. Брилева он назвал "злостным и лицемерным пропагандистом" и подчеркнул, что он – "человек, 17 лет сидящий рядом с Путиным, ведущий его прямые линии и еженедельно рассказывающий нам о том, как хорошо живется в путинской России".
Спустя неделю Брилев подтвердил наличие у него паспорта Великобритании и заявил, что "никогда не скрывал" этого: "Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства – факт, который прекрасно известен моим работодателям. Я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС. Сотрудник ФГУП – не госслужащий. Никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет".
3 декабря Песков сказал, что Брилев "наверное, не сможет дальше работать в этих советах", при этом уточнил, что Брилев не нарушил закон, "потому что не является госслужащим".
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