Телеведущий и замгендиректора телеканала "Россия" Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны. Об этом ведомство сообщило в ответ на обращение оппозиционного политика Алексея Навального.
Сергей Брилев
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Текст письма опубликовано в твиттере Навального:

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В письме уточняется, что Брилева исключили из совета 28 января. На сайте Минобороны телеведущий уже отсутствует в списке совета.

По словам Брилева, его не уведомляли об исключении из совета. "Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там", – сказал телеведущий.

В общественном совете при Минобороны России Брилев состоял с 2016 года. В законе есть пункт: "Членами Общественной палаты не могут быть … лица, имеющие двойное гражданство". Двойное гражданство и второе гражданство – это разные понятия, которые часто путают. Россия признает двойное гражданство только с Таджикистаном.

22 ноября 2018 года о том, что у Брилева и его жены есть паспорта Великобритании и недвижимость в Лондоне, сообщил оппозиционер Алексей Навальный. Брилева он назвал "злостным и лицемерным пропагандистом" и подчеркнул, что он – "человек, 17 лет сидящий рядом с Путиным, ведущий его прямые линии и еженедельно рассказывающий нам о том, как хорошо живется в путинской России".

Спустя неделю Брилев подтвердил наличие у него паспорта Великобритании и заявил, что "никогда не скрывал" этого: "Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства – факт, который прекрасно известен моим работодателям. Я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС. Сотрудник ФГУП – не госслужащий. Никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет".

3 декабря Песков сказал, что Брилев "наверное, не сможет дальше работать в этих советах", при этом уточнил, что Брилев не нарушил закон, "потому что не является госслужащим".

"Настоящее время"
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