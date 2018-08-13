Журналист Политковский опроверг версию своего коллеги об убийстве Листьева

"Это расхожая теория. Она имела место быть. Но вы понимаете, он [Березовский] стал беглым, а на беглого человека всегда проще всего это дело списать", - пояснил Политковский свою точку зрения телеканалу РЕН ТВ 12 августа.

"Что касается Березовского и рекламы. Решение не давать больше рекламу принимал не Листьев. Это было решение совета директоров, поэтому стрелять в Листьева - это все равно, что стрелять в телевизор. Он не решал этих вопросов", - заявил ведущий программы "Взгляд с 1987 по 1991 год. "Не существует каких-либо следственных действий, которые бы это доказывали [причастность Березовского к убийству]. Я в это не верю", - заключил Политковский.

Дмитрий Захаров, который также являлся одним из ведущих программы "Взгляд", в начале августа в эфире программы "Встретились - поговорили" MixTV заявил, что, по его мнению, причиной убийства Листьева мог послужить мораторий на рекламу, который тот ввел на возглавляемом им ОРТ, в то время как решение принималось не им. Тогда, по версии Захарова, Листьеву стали поступать звонки с угрозами с требованием отменить этот мораторий, но журналист не принял мер для собственной безопасности. Средний годовой бюджет на канале, по слова Захарова, тогда составлял четверть миллиарда долларов.

"Процента с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне", - пояснил Захаров, имея в виде Бориса Березовского.

Советский и российский телеведущий и журналист, первый генеральный директор Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице в Москве. Убийство до сих пор не раскрыто.

Борис Березовский - российский бизнесмен, участвовавший в создании ОРТ. В дальнейшем он входил в состав совета директоров телекомпании. В конце 2000 года Березовский переехал из России в Великобританию, он умер в марте 2013 года на 68-м году жизни.