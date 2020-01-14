Специальный корреспондент отдела расследований интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий служащими полиции. Об этом Голунову сообщил во вторник, 14 января, сотрудник Следственного комитета РФ (СКР), который расследует это дело, и, как рассказал сам журналист, пригласил его на допрос 20 января, чтобы дать показания в новом статусе.

Накануне журналист рассказал, что СКР прислал официальное уведомление о возбуждении этого уголовного дела, в чем ранее Голунову было отказано, в том числе в суде. Cпецкор "Медузы" был задержан в Москве 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе, а эксперты не обнаружили в биологическом материале журналиста следов наркотиков. 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное расследование прекращено. Дело против полицейских, которые задерживали журналиста, было засекречено.

Письмо, которое получил Иван Голунов, было датировано 18 декабря, ровно за сутки до пресс-конференции Владимира Путина, на которой тот заявил, что против сотрудников полиции уже возбуждено уголовное дело. В письме сообщается, что уголовное дело возбуждено по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".