Журналист Bellingcat опубликовал данные о поездках 10 возможных сотрудников ФСБ

Журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев в четверг, 31 декабря, выложил в Twitter в открытый доступ ссылку на документ с данными о 10 предполагаемых сотрудниках Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и маршрутах их поездок.

Making final preparations for the data dump of all* prior travels of the FSB poison squad. As promised, we will make it available tomorrow for all media to work on. Статьи по теме: "Навального делают невъездным": реакция в ЕС на уголовное дело против оппозиционера В России против Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве *We will redact out only 2 trips on which we have ongoing investigations that might be affected if disclosed early — Christo Grozev (@christogrozev) December 30, 2020

"Пожалуйста, добавляйте свои комментарии в электронные таблицы, если найдете интересные совпадения", - написал он.

Как следует из представленной информации, некоторые из фигурантов списка появляются в выкладках Грозева дважды: первый раз, предположительно, под реальными именами (Алексей Александров, Иван Осипов), второй - под возможными "именами прикрытия" (Алексей Фролов, Иван Спиридонов). В отношении каждого из указанных лиц собраны сведения об их перемещениях - как на поезде, так и на самолете, указаны пункты отбытия и назначения, дата и в ряде случаев - номера рейсов.

В документах Грозева фигурируют две новые фамилии

Сам расследователь обращает внимание на "странную тенденцию" - покупать несколько билетов для одного и того же пункта назначения, а также в ряде случаев отменять бронь. Это связано "в целом с привычками при поездках", которые, по оценкам журналиста, демонстрируют сотрудники ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее - ГРУ - Ред.). По версии Грозева, это обусловлено "оперативной процедурой", позволяющей действовать "более гибко", а также отводить от возможного наблюдения, "внося коррективы в график в последнюю минуту".

В списке фигурируют две фамилии, которые не значились ранее в расследовании об отравлении Навального. Речь идет о Василии Калашникове и Дмитрие Лазаревиче.

По утверждению автора публикации, первый из них - "инженер-химик" из Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ РФ. Его упоминал Константин Кудрявцев, назвавший его "одним из своих коллег "по команде чистильщиков" ФСБ", отметил Христо Грозев. Калашников якобы летал с Кудрявцевым в Омск.

Второй (Дмитрий Лазаревич), по версии Грозева, - "доктор при Институте криминалистики ФСБ".

Журналист: Удалим только две поездки

Христо Грозев пообещал до конца 2020 года полностью опубликовать всю имеющуюся у репортеров информацию о перемещениях работников ФСБ, предположительно, причастных к отравлению на российского оппозиционера Алексея Навального. Журналист добавил, что поездки предшествовали произошедшему с основателем Фонда борьбы с коррупцией.

"Удалим только 2 поездки, по которым у нас есть текущие расследования, которые иначе могут быть подорваны", - написал Грозев в Twitter.

Making final preparations for the data dump of all* prior travels of the FSB poison squad. As promised, we will make it available tomorrow for all media to work on. *We will redact out only 2 trips on which we have ongoing investigations that might be affected if disclosed early — Christo Grozev (@christogrozev) December 30, 2020

Навальный: Отличная, интересная и очень полезная работа

Сам Навальный уже прокомментировал в Telegram публикацию Грозева. "Это отличная, интересная и очень полезная работа для любого журналиста или просто дотошного человека, любящего поработать с данными. Таблица поездок группы убийц-отравителей из ФСБ", - написал он.

"Ищите совпадения с таинственными необъяснимыми смертями", - добавил оппозиционер.

Расследование Bellingcat об отравлении Навального

Расследование об отравлении Алексея Навального боевым ядовитым веществом из семейства "Новичок", проведенное совместно журналистами Bellingcat, The Insider, CNN и ФБК, было опубликовано 14 декабря. В нем говорилось, что восемь сотрудников российских спецслужб следили за Навальным на протяжении как минимум трех лет. На следующий день после публикации расследования его соавтор Христо Грозев рассказал в интервью DW о том, как журналисты собирали данные о передвижениях и коммуникации сотрудников ФСБ.

Неделю спустя Навальный опубликовал запись своего телефонного разговора с одним из вероятных отравителей. В ходе этой беседы предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, думал, что общается с помощником секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Максимом Устиновым - именно так представился Навальный в процессе разговора.