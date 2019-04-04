Журнал Минобороны РФ рассказал об успехах боевой парапсихологии

В статье "Суперсолдат для войн будущего" обозреватель пишет, что российский спецназ использовал боевые методики парапсихологии в чеченских кампаниях. В частности, с помощью технологии "метаконтакта" можно вести "невербальный допрос" и насквозь видеть взятого в плен солдата противника.

"Достоверность допроса практически стопроцентная. От него невозможно "отвертеться", - говорится в статье. - Владеющий этой технологией может обнаруживать засады, схроны, склады, тайники противника". А также осваивать иностранные языки и облегчать боль раненых при лечении в боевых условиях.

В статье также утверждается, что российские специалисты освоили телепатию, работая с дельфинами: мысленно давали животным команды и те повиновались. "Методика, как оказалось, применима и для людей. Более того, оказалось возможным воздействие даже на технику. Усилием мысли можно, например, сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации", - пишет Поросков.

"Удачей завершились такие эксперименты, как: прочтение документа, лежащего в сейфе, даже если он на иностранном языке, которым мы не владеем; определение лиц, входящих в террористическую сеть; выявление потенциальных кандидатов в террористические группировки", - продолжает автор. Парапсихология, по его словам, позволяет солдату подолгу не есть и не спать сутками, "сохраняя при этом отменную бодрость".

Обозреватель также рассуждает о нейрореволюции и как следствие - о биологической войне: "По доходящим скупым сведениям, население сокращается с помощью "вакцин". Известны разработки искусственных мутирующих штаммов гриппа. Что уж говорить о генномодифицированной пище! <...> Сегодня с помощью определенного гена можно искусственно вызывать рак". А в США, продолжает Поросков, создан сорт кукурузы, употребление которой ведет к стерилизации.

Примечательно, что публикация полковника запаса местами практически дословно пересказывает интервью генерал-лейтенанта запаса, бывшего начальника управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ и командира секретной воинской части N10003 (специального назначения) Алексея Савина "Независимому военному обозрению", опубликованное в августе 2015 года. При этом автор оформил как утверждения даже некоторые вопросы журналиста Савину.

В нем Савин рассказывал и об экспериментах с дельфинами, и об успешных "невербальных" допросах, и о сжигании кристаллов силой мысли. Правда, в последнем случае генерал-лейтенант говорил, что всему этому специалистов нужно учить, и что такое воздействие возможно, а из материала Пороскова можно сделать вывод, что такие методы уже применяются.

Статья о "суперсолдатах" является частью цикла публикаций Пороскова, они печатаются с продолжением. Так, материал в январском номере "Армейского вестника" посвящен разработкам "гуманного", то есть нелетального оружия: "стреляющего мегафона", воздействующего на слух, "садо-акустики", приводящей противника в кратковременный шок, "лучей боли", затвердевающей пены, вонючих бомб и так далее.

Начальник аналитического отдела журнала "Солдаты России" Анатолий Матвийчук, комментируя РБК материал Пороскова подтвердил, что боевая парапсихология "не является фантазией", и "в настоящее время ее разработки продолжаются". По его словам, методики "прошли обкатку в горячих точках - Афганистане и Вьетнаме".

Между тем председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров заявил, что исследования в области парапсихологии признаны лженаучными во многих странах, и "все это полная чепуха".

"Все разговоры о передаче мысли на расстоянии не имеют научного основания, нет ни одного такого зафиксированного случая, это просто невозможно. Это способ выжимать средства из государственного бюджета", - уверен ученый. Он отметил, что изучением "таких лженаучных явлений для применения в военных целях" занималась ныне расформированная войсковая часть N10003 (именно ей командовал упомянутый выше Алексей Савин).

"Это результат страшной невежественности всех этих людей. Они абсолютно не знают физики и не имеют представления о том, как устроен мир", - заявил Александров телеканалу "360". Публикацию подобных материалов в СМИ он назвал государственным саботажем.

Глава комиссии по борьбе с лженаукой добавил, что США, в отличие от России, довольно быстро покончили с верой "в колдунов и в сказки", когда "потратили 20 миллионов долларов не телепатическую связь с подводными лодками". В РФ, по его словам, траты на эти цели были намного выше.

Военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, сославшись на официально опубликованные данные, отметил, что КПД подразделений парапсихологического воздействия на противника "оказался крайне низким", и хотя "реальные успехи" тоже были, в 80 и более процентов случаев "желаемое выдавалось за действительное".

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