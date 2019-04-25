"Установить, что начиная с 2019 года гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года N5-ФЗ "О ветеранах", производится ежегодная денежная выплата в размере 10000 рублей (138 евро). Названная выплата приурочивается к Дню Победы", - говорится в указе.

В упомянутом подпункте речь идет прежде всего о непосредственных участниках Великой Отечественной войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных организациях, о разведчиках и контрразведчиках, журналистах, работавших на передовой, а также об участниках операций по ликвидации националистического подполья на западе СССР в 1944-1951 годы, и других. Правительству РФ поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов.

Подобные выплаты ветеранам ко Дню Победы производились и ранее, но были единовременными.

Напомним, по подсчетам Минтруда, в России осталось не более 80 000 ветеранов, которые непосредственно участвовали в боевых действиях во время Великой Отечественной войны.

Так как ветеранов становится все меньше, то постепенно правительство РФ расширяет список тех, кто подпадает под этот статус. Теперь в число ветеранов ВОВ также входят и дети, пережившие войну, и рабочие, и узники лагерей, а также узники блокад и другие категории граждан. На конец 2018 года общая численность этих категорий ветеранов насчитывала около 1 млн 400 тысяч человек.