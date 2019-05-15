Кировский районный суд Ярославля приговорил жителя города Кирилла Попутникова к штрафу в 30 тысяч рублей за публикацию в "Фейсбуке" фотографии грубой надписи на здании управления МВД по Ярославской области.

В конце марта в России вступил в силу закон, в соответствии с которым оскорбление власти расценивается как мелкое хулиганство и влечет за собой штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Фамилия, которая фигурирует в оскорбительной надписи на здании ярославского УМВД, идентична фамилии президента России.

К материалам административного дела Попутникова была приобщена лингвистическая экспертиза, которую выполнила преподаватель ЯрГУ им. Демидова. Согласно этому документу, в оскорбительной надписи содержится "негативная оценка лица, обозначенного как Путин". "Определить, соотносится ли объект оценки ("Путин") с президентом Российской Федерации В.В. Путиным, не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения эксперта", - сообщало издание "Яркуб".

Сам Попутников в суде говорил, что сфотографировал надпись, потому что его, как архитектора, задел вандализм в отношении здания УМВД. Он обращал внимание, что Владимир Путин не заявлял об оскорблении этой надписью и не подавал соответствующего гражданского иска.

В ходе заседания суда также стало известно, что по факту нанесения той надписи возбуждено уголовное дело о вандализме (часть 2 статьи 214 УК), подозреваемым по которому числится человек по имени Антон Грак. Фотографию постановления о назначении лингвистической экспертизы по этому делу выложил в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В начале апреля надпись о Путине в Ярославле позволила Роскомнадзору впервые опробовать на практике применение закона об оскорблении власти. Тогда ведомство потребовало от нескольких изданий удалить новости о появлении надписи. Издания "Яркуб" и 76.ru сначала отказались исполнить требование, и Роскомнадзор заблокировал доступ к ним на территории России. После удаления материалов блокировка была снята. По закону сначала Роскомнадзор предупреждает ресурс о нарушении и дает ему сутки на его устранение.

Первое судебное решение о штрафе за неуважение к власти в интернете, о котором стало публично известно, было вынесено в апреле в Новгородской области. Тогда Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал местного жителя Юрия Картыжева на 30 тысяч рублей.

Пресс-служба суда тогда сообщила, что поводом к такому решению стали "две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Позже на YouTube были опубликованы записи, на которых можно услышать зачитывание приговора. Из решения суда следовало, что записи, за которые оштрафовали Картыжева, также содержали оскорбление в адрес президента России.

В апреле, как удалось выяснить Русской службе Би-би-си, Роскомнадзор организовал закрытую встречу для руководителей российских СМИ, на которой обсуждалось, как будут применяться законы о наказании за "фейковые новости" и оскорбление власти. Основной вывод из встречи источник Би-би-си пересказывал так: "Нельзя оскорблять орган целиком, а людей можно. То есть нельзя оскорблять Госдуму, но можно депутатов. А Путин у нас уникальный, потому что это и человек, и орган власти, и в умах людей это неразделимо".