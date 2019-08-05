Житель Подмосковья Владислав Синица задержан из-за призывов к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, сообщает Следственный комитет.
Liepos 27-osios protestas Maskvoje
© Itar-Tass / Scanpix

По версии следствия, такие призывы содержал пост, который Синица 31 июля разместил в одной из соцсетей под псевдонимом "Макс Стеклов".

"Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей", — заявил СК.

Синице предъявлены обвинения по делу об экстремизме. В его доме провели обыск, в ходе которого был изъят компьютер и мобильные телефоны.

Медуза
Статьи по теме:

МИД Германии раскритиковал задержания в Москве (24)

Берлин ожидает "немедленного освобождения всех мирных...

Собянин высказался об акции оппозиции в Москве (2)

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что организаторы...

"ОВД-Инфо": на акции в Москве 3 августа был задержан 1001 человек (34)

Соединенные Штаты и Европейский союз осудили силовой...

"Им по фигу, кого грести!": как прошла протестная прогулка оппозиции в Москве (91)

Новая попытка устроить несогласованную акцию протеста...

Каспаров обвинил главу МИД ФРГ в пособничестве режиму Путина (54)

На фоне массовых задержаний на протестах в Москве...

Россия

В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

Сотни петербуржцев пришли выступить против домашнего...

Разгоном акции протеста в Москве 3 августа руководил и бывший командир киевского "Беркута"

В числе командиров силовиков, которые сегодня...

Жителя Подмосковья обвинили в экстремизме из-за призывов к насилию над детьми силовиков (1)

Житель Подмосковья Владислав Синица задержан из-за...

Собянин высказался об акции оппозиции в Москве (2)

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что организаторы...

"ОВД-Инфо": на акции в Москве 3 августа был задержан 1001 человек (34)

Соединенные Штаты и Европейский союз осудили силовой...

TOP новостей

Самые большие проблемы Литвы: эмиграция не попала в 5 главных (1)

Нынешнее правительство Литвы , в первую очередь, должно...

После скандала с памятной доской Норейке на памятниках Цвирке и Кудирке появился вопрос мэру

После того как в Вильнюсе со здания Академической...

Погода: ожидаются перемены, на смену теплу придут дожди

В понедельник днем с запада к Литве приблизится зона...

Половина правительства Литвы уходит в отпуск (1)

На этой неделе уходит в отпуск половина правительства...

Предложение предпринимателей в Паланге выбило отдыхающего из колеи: почему нужно столько переплачивать? (71)

Желая приобрести сигареты, придётся покупать не только...