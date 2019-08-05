По версии следствия, такие призывы содержал пост, который Синица 31 июля разместил в одной из соцсетей под псевдонимом "Макс Стеклов".

"Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей", — заявил СК.

Синице предъявлены обвинения по делу об экстремизме. В его доме провели обыск, в ходе которого был изъят компьютер и мобильные телефоны.