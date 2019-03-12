Суд приговорил Ямадаева к 28 дням административного ареста, рассказал Русской службе Би-би-си правозащитник Рузиль Мингалимов, представлявший его интересы. Активиста признали виновным в повторном нарушении порядка проведения акции.

Знакомый Ямадаева Николай Переседов получил шесть суток ареста, сообщил Мингалимов. Его признали виновным в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления. По словам правозащитника, Ямадаев попросил Переседова помочь перевезти конструкцию "надгробия", не посвящая его в детали акции.

Чуваку, сделавшему инсталляцию "надгробие Путина" дали 28 суток ареста. Инсталляция, на мой взгляд, совершенно глупая и идиотская, но закон России не предполагает арестов за глупые шутки. Арест этого человека — преступление. Настоящее беззаконие. pic.twitter.com/qo9kEx4BT2— Alexey Navalny (@navalny) March 12, 2019

Карим Ямадаев в суде объяснил, что действительно установил 10 марта около здания Следственного комитета в Набережных Челнах надгробие с фотографией президента России Владимира Путина и годами жизни — 1952-2019. Вины в нарушении порядка проведения акции он не признал.

"Он считает, что согласно конституции каждому гарантируется свобода мысли и слова. Так он выразил свой протест против законов об интернете, которые в последнее время были приняты или будут приняты Государственной думой. Это законы о фейковых новостях и об ограничении свободы интернета", — сообщил Мингалимов.

По его словам, Каримов — индивидуальный предприниматель, который занимается изготовлением ключей. "В свободное время он занимается общественной деятельностью. Ни к какой организации он не принадлежит, но ему импонируют мысли Алексея Навального", — рассказал правозащитник.

После установки "надгробия" его фотографии были опубликованы в принадлежащем Ямадаеву паблике "Желтые жилеты", после чего начали распространяться в социальных сетях. Администрация "ВКонтакте" удаляла снимки "надгробия", мотивируя это тем, что они вводят людей в заблуждение, писала "Медуза". Посты с фото пропали и из группы Ямадаева.

На прошлой неделе Госдума приняла законопроекты о фейковых новостях и неуважении к власти. По этим законам пользователи и целые сайты могут быть заблокированы во внесудебном порядке за распространение "недостоверной информации" и оскорбительные публикации об обществе и госсимволах. Так называемые традиционные СМИ — включая государственные телеканалы и печатные издания — под действие законов не подпадают.

В феврале Госдума одобрила в первом чтении законопроект об автономной работе интернета в России. Законопроект регламентирует маршрутизацию интернет-трафика таким образом, чтобы это сократило до минимума объем передаваемых за рубеж данных, которыми обмениваются российские интернет-пользователи.

По словам авторов документа, его цель состоит в том, чтобы российский сегмент интернета смог продолжить работу даже в случае, если его отключат от общемировой сети и в случае кибератак со стороны Запада. Предполагается, что при возникновении угроз управлять интернетом в России поручат Роскомнадзору.