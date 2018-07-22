Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на МЧС, со вчерашнего дня в Кольском и Кандалакшском районах веден режим ЧС. В местной администрации приняли решение привлечь добровольцев к тушению пожара у Териберки.

По данным "Новой газеты", накануне в соцсетях появилось объявление чиновников, предлагающих 5000 рублей за день работы на пожаре. В комментариях отписались человек 50, но к моменту отправления автобуса набралось лишь 15 - люди из Мурманска, Колы и Североморска.

Статьи по теме: Литовская армия отправляет вертолёт для тушения пожара в Латвии

"Понимаете, ГПС (государственная противопожарная служба) не имеет права тушить, далее чем в 200 метрах от дороги. Их вооружение не рассчитано на удаленные пожары. Этим должна авиалесоохрана заниматься. Но с ней администрации районов и городов должны заключать договоры. А денег нет. Вот никто и не тушит", - объяснил журналисту "НГ" Владимир Кичигин, бывший начальник териберкской пожарной части.

"Тут ведь ГПС особо и не поможет. Горит ягель, огонь по низу идет, тут с рукава расход воды большой, а результата нет. Нужны специальные ранцы - с насосом, знаете? Мотопомпы нужны, если рукава, то небольшого диаметра. Стоит все это копейки. Но ничего нет. Мы, бывало, вообще брали бутылку пластиковую, в крышечке дырки делали, воды наливали и так "прыскали", - говорит он.

Кичигин сетует, что так драматично ситуация с тушением огня обстоит не первый год: "Года два назад в районе Орловки горело, тоже взяли людей. Их пограничники на катере высадили. И тоже ничего не было - одни ведра дали. А ведь рукава и мотопомпы копейки стоят, говорю же. Помпа - 15 тысяч, рукав - полторы, ранцы - по три. Полтинник потратили всего - и пусть бы лежало на складе на такой случай. А то чем поливать? Чайниками, что ли, или бутылками? По телевизору ракеты показывают, "Сарматы", "Кинжалы", а на земле у нас вот что...".

В Мурманске только прошли крупные учения МЧС. Одна из версий, почему с тушением затянули - все были заняты на маневрах с большим начальством, пишет "НГ".

В МЧС сообщили, что для помощи в тушении пожаров мурманской базе авиационной охраны лесов Северо-Западный региональный центр министерства предоставил вертолет Ми-8.

Ранее в Минприроды Мурманской области сообщали, что в 2017 году в пожароопасный сезон сгорело порядка 300 га леса. Таким образом, в этом году стихия уже уничтожила в девять раз больше леса, отмечает "Интерфакс".