Митингующие потребовали от властей рассказать правду о трагедии, опубликовать полные списки погибших и пострадавших. Многие не верят в официально обнародованное число жертв. Люди также просят ответить на вопрос, почему спасателям не удалось спасти так много людей, передает "Интерфакс". По данным "Тайга.инфо", митингующие потребовали отставки мэра города Ильи Середюка и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Участники, в частности, скандировали: "Правду!", "Воры!", "Где Тулеев?", "В отставку!", "Сколько жертв?", "Всех под суд".

В центр Кемерово были стянуты силовики. По данным "Интерфакса", к площади перед Кемеровской обладминистрацией подъехали шесть автобусов с сотрудниками ОМОНа и пять карет скорой помощи. В несколько рядов у входа в здание выстроилась Росгвардия, пишет далее агентство. "МБХ Медиа" сообщает о том, что силовики начали оттеснять собравшихся от здания обладминистрации.

По данным "Тайга.инфо" и "Ваш город", в акции участвуют несколько тысяч человек. Граждане рассказывают свои личные истории и сообщают, как их не пускали спасать собственных детей.

По информации местных СМИ, на митинге раздавали адрес электронной почты, на которую предлагается отправлять реальную информацию о погибших. Кроме того, активисты на митинге на месте собирают информацию о реальном числе погибших, опрашивая присутствующих там родственников, и уже насчитали 85 человек.

Накануне в соцсетях распространилась информация о том, что митингующих собираются разгонять жесткими методами вплоть до расстрела. В частности, об этом сообщила координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Пахомова.

Первоначально на площади были установлены ограждения, затем часть из них убрали. Участники митинга жалуются на помехи с мобильной связью и интернетом. По данным активистов, у жителей находящегося на площади дома отобрали все устройства, с помощью которых можно вести фото- и видеосъемку.

27 марта в обладминистрации прошло совещание с участием президента РФ Владимира Путина, который прилетел в Кемерово, чтобы почтить память погибших и лично проконтролировать ход расследования трагедии. Путин возложил цветы к месту трагедии и выразил соболезнования близким погибших. Он заявил, что в числе причин случившегося — "преступная халатность" и "разгильдяйство". Перед митингующими Путин не появился и через несколько часов улетел из Кемерово.

Во время заседания Тулеев пообещал Путину лично встретиться с пострадавшими. Однако, по данным издания "Тайга.инфо", Тулеев утром 27 марта в сторону Кемеровского района, где находится его дом.

К людям вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и мэр Кемерово Илья Середюк, предложившие активистам самим осмотреть морги. По информации портала "Ваш город", члены инициативной группы, вернувшись из морга, сообщили о том, что видели 64 трупа, две трети тел — дети.

Между тем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что сигнализация в "Зимней вишне" не работала еще с 19 марта. По его словам, персонал ТЦ знал об этом, но "никто этим не занимался".

Глава СК РФ также сообщил, что после возникновения возгорания персонал покинул здание, оставив людей запертыми в кинозалах. "Основной состав первонала сбежал, бросил на произвол детей и родителей. Те работники, которые должны отвечать за безопасность, за организацию эвакуации — они все первые разбежались" , — доложил он на совещании Путину.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" начался 25 марта — по версии следствия, около полудня, либо на детской площадке торгового центра, либо в одном из залов кинотеатра. Ночью пожар удалось локализовать, но после этого несколько раз тление переходило в активную фазу.

Один из очевидцев пожара, Борис Скрипач, рассказал изданию Deutsche Welle, что сначала на место приехало мало пожарных расчетов. "Три машины или даже две, из них работала одна. Они пытались полить крышу, и струя не доходила, настолько слабый напор был", — вспоминает Скрипач. Он предположил, что причиной пожара стали проблемы с проводкой, так как в последнее время у "Зимней вишни" "периодически отрубался свет" — "раза три-четыре за прошлый и этот год".

По официальным данным, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека. Еще 52 человека пострадали, 12 из них остаются в больницах. В соцсетях активно распространяются сообщения, что на самом деле жертвами пожара стали несколько сотен человек. Власти опровергают эту информацию.