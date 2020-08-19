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В Хабаровске 39-й день подряд прошли протесты против ареста бывшего губернатора Сергея Фургала и назначения врио главы края Михаила Дегтярева. В акции во вторник, 18 августа, несколько десятков человек призвали провести открытый судебный процесс по делу Фургала, а также отправить в отставку Дегтярева.
Protestai Chabarovske
Protestai Chabarovske
© AP / Scanpix

Как отмечает местное издание DVhab.ru, в тот же день стало известно, что к Фургалу в СИЗО "Лефортово" 19 августа приедет лидер ЛДПР Владимира Жириновский. Вместе с ним на встрече будут присутствовать сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова, депутаты Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев и Никита Березин и руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Михеев.

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Накануне суд назначил 10 суток административного ареста координатору штаба Навального в Хабаровске Алексею Ворсину. Активист ранее предложил более радикальные методы протеста и призвал остановить работу крупных предприятий по примеру акций в Беларуси против президента Александра Лукашенко. "Беларусь нашла болевую точку Лукашенко — это экономика. Беларусы объявили забастовки, и это власти сразу почувствовали. Поэтому так важно обсудить и у нас этот опыт", — написал Ворсин в соцсетях из спецприемника.

Дело Сергея Фургала


Сергей Фургал является известным в Хабаровском крае предпринимателем. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края он с большим перевесом опередил представителя "Единой России", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургала задержали в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставили в Москву.

После задержания губернатора в Хабаровске не прекращаются акции в его защиту, хабаровчан поддержали жители Дальнего Востока и ряда других городов России. 20 июля президент РФ Владимир Путин отстранил Фургала от должности "в связи с утратой доверия" и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

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Deutsche Welle
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