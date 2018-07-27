По словам петербургского депутата Бориса Вишневского, в организации объяснили свои действия визитом немецкой делегации во главе с генконсулом Эльтье Адерхольд, а именно желанием "не обидеть немцев напоминанием о Корчаке".
"Это позор для моего города, когда функционеры блокадного общества <…> устраивают подобное", — заявил Вишневский. После обращения в полицию "Жители блокадного Ленинграда" согласились вернуть экспозицию. Председатель организации Елена Тихомирова заявила "Фонтанке", что организацию не предупредили о выставке, и поэтому там "решили, что это провокация".
Председатель "Жителей блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова изложила другую версию и накал страстей понизила до коммунального уровня.
"Вы сами-то эту выставку видели? Там висели коробки как будто мятые, на них чем-то прикреплены фотографии. Я знаю, кто такой Корчак, знаю, что он пошёл на смерть за детей. Но там даже надписи не было, чему это всё посвящено. Откуда мы знаем, чьё это? Почему никто нас не поставил в известность, что будет выставка?" – эмоционально заявила она в интервью изданию "Фонтанка.ру".
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