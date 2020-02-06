Житель Вологодской области оштрафован за нецензурное оскорбление Путина

Верховажский районный суд Вологодской области оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя Юрия Шадрина за пост в соцсети "В контакте", оскорбляющий президента России Владимира Путина. Шадрин признан виновным в административном правонарушении - публичном оскорблении власти, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области в среду, 5 февраля.

Основанием для штрафа стал пост, в котором автор отозвался о президенте РФ, используя в том числе ненормативную лексику. Шадрин охарактеризовал Путина как личность, которая абсолютно потеряла "представление о реальности, на самом деле движима теперь только инстинктом самосохранения и жаждой наживы".

На судебном заседании Юрий Шадрин вину не признал, указав, что высказал слова в адрес Путина не как президента, а как физического лица. Он настаивал на том, что не оскорблял власть, а говорил только о Владимире Путине, которого считает "узурпатором", а не президентом.

В июне 2019 года Шадрин уже был оштрафован на 30 тыс. рублей за пост "В контакте", в котором также в нецензурной форме характеризовал президента РФ. Он написал его в знак солидарности с Юрием Картыжевым из Новгородской области - первым известным фигурантом новой статьи о неуважении к власти.