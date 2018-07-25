Инцидент произошёл 19 июля. В одном из домов города Энгельс Саратовской области начались перебои с электричеством. На место прибыли сотрудники коммунальных служб. Завидев ответственных лиц, местный житель пятиэтажного дома решил продемонстрировать им плохо закреплённое ограждение балкона своей квартиры. Замысел решить все проблемы одним махом окончился трагедией - мужчина упал с четвёртого этажа и погиб.
Житель Саратовской области погиб, доказывая коммунальщикам, что у него гнилой балкон.
- Ты упадешь, хватит!
- Ааааааа (звук удара)
- Убили-и-и!
- Мы-то тут причем? pic.twitter.com/ZZNanSYfyy— Breaking Mash (@BreakingMash) July 24, 2018
Обстоятельства гибели мужчины проверяют сотрудники городского Следственного комитета. Известно, что до инцидента собственник квартиры с аварийным балконом в течение трёх дней праздновал свой день рождения. Незакреплённое ограждение балкона он начал расшатывать самостоятельно.
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