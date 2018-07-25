Житель Саратовской области РФ погиб, доказывая коммунальным службам, что балкон в его квартире - в аварийном состоянии. Об этом сообщил ряд российских СМИ.
Житель Энгельса погиб
© Stopkadras

Инцидент произошёл 19 июля. В одном из домов города Энгельс Саратовской области начались перебои с электричеством. На место прибыли сотрудники коммунальных служб. Завидев ответственных лиц, местный житель пятиэтажного дома решил продемонстрировать им плохо закреплённое ограждение балкона своей квартиры. Замысел решить все проблемы одним махом окончился трагедией - мужчина упал с четвёртого этажа и погиб.

Обстоятельства гибели мужчины проверяют сотрудники городского Следственного комитета. Известно, что до инцидента собственник квартиры с аварийным балконом в течение трёх дней праздновал свой день рождения. Незакреплённое ограждение балкона он начал расшатывать самостоятельно.

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