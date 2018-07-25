Инцидент произошёл 19 июля. В одном из домов города Энгельс Саратовской области начались перебои с электричеством. На место прибыли сотрудники коммунальных служб. Завидев ответственных лиц, местный житель пятиэтажного дома решил продемонстрировать им плохо закреплённое ограждение балкона своей квартиры. Замысел решить все проблемы одним махом окончился трагедией - мужчина упал с четвёртого этажа и погиб.

Житель Саратовской области погиб, доказывая коммунальщикам, что у него гнилой балкон. - Ты упадешь, хватит!

- Ааааааа (звук удара)

- Убили-и-и!

- Мы-то тут причем? pic.twitter.com/ZZNanSYfyy— Breaking Mash (@BreakingMash) July 24, 2018

Обстоятельства гибели мужчины проверяют сотрудники городского Следственного комитета. Известно, что до инцидента собственник квартиры с аварийным балконом в течение трёх дней праздновал свой день рождения. Незакреплённое ограждение балкона он начал расшатывать самостоятельно.