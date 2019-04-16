Жириновский проиграл иск к автору книги, назвавшему его агентом КГБ

"Сегодня суд огласил только резолютивную часть решения, мотивировка пока неизвестна. Тем не менее я полагаю, что суд прислушался к нашим доводам о том, что фраза "Жириновский агент КГБ и его выдворили из Турции за шпионаж" [фраза содержится в книге "Черный ветер, белый снег"] не порочит никоим образом самого Жириновского", - сказал Ильнур Шарапов.

В свою очередь Жириновский заявил, что будет обжаловать решение суда. По словам политика, у него были основания подавать иск, так как Кловер включил в свою книгу ложные сведения.

"Я никогда не был агентом КГБ, никогда меня не выдворяли из Турции за шпионаж. Где в архивах КГБ хоть одна строчка о моей связи с этой спецслужбой? Нигде нет", - говорится в предоставленном пресс-службой политика комментарии.

Жириновский добавил, что бывший директор ФСБ Николай Ковалев давал справку о том, что политик не имеет отношения к КГБ. По словам Жириновского, суд также не стал ждать ответ из ФСБ о выдворении из Турции, не провел лингвистическую экспертизу и не вызвал свидетелей.

Жириновский подал иск о защите репутации в феврале. Он полагает, что Кловер опорочил его честь, достоинство и деловую репутацию в книге "Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи", посвященной национализму и евразийству в России.

Политик просил опубликовать опровержение и взыскать с журналиста 1 млн рублей компенсации морального вреда. Этот вред был якобы нанесен Жириновскому фразой, размещенной на 253-й странице книги. Там говорится, что "ходили упорные слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ, его действительно выдворили из Турции в 1970 году, обвинив в шпионаже".

Также Жириновскому не понравились другие фразы из книги: "ЛДПР оказалась самым, пожалуй, успешным из совместных проектов компартии и КГБ…"; "ЛДПР была вознаграждена за решение сохранять во время мятежа нейтралитет…"

Изначально иск был заявлен к издательству ООО "Издательский дом "Фантом пресс", а лишь потом в качестве третьего лица был привлечен и сам автор книги Чарльз Кловер.

В отзыве на исковое заявление адвокаты указывали, что вышедший в свет в 2017 году исторический очерк англичанина Чарльза Кловера, многолетнего шефа московского бюро газеты The Financial Times вовсе не про Жириновского, а публицистический жанр произведения оставляет автору право на свободные нарративные описания атмосферы эпохи, о которой он повествует.

Как говорила ранее владелец "Фантом Пресс" Алла Штейнман, издательство неожиданно для себя столкнулось с судебным разбирательством, инициированным оскорбленным политиком. "Фантом Пресс" на российском рынке больше четверти века, и мы всегда издавали исключительно зарубежную художественную литературу высоких стандартов. Смешно, но книги Кловера - первая политическая книга в нашем издательском портфеле", - сказала Штейнман.

В будущее она смотрела с оптимизмом и готовностью отстаивать свою правоту. "Хотя книга вовсе не про него, но Ж. всегда найдет повод повеселиться. Я в норме, по потолку не бегаю, настроена по-боевому и готова сражаться до победного. Забыла упомянуть, что хочет Ж. не только свою кристальную непорочность и честь защитить, но и миллион рублей поиметь и опровержение в количестве 1000 экземпляров", - написала ранее Штейнман на своей страничке в Facebook.

Жириновский ранее гордо заявлял, что является "агентом КГБ"

О сотрудничестве Владимира Жириновского с советскими спецслужбами сообщалось неоднократно, и ничего обидного в этом политик ранее не видел, скорее наоборот. Так, Жириновского публично называл "агентом КГБ" бывший генерал-майор КГБ Олег Калугин.

По словам Калугина, уже после этого Жириновский как-то подошел к нему на приеме с кулаками. "Я думал, что он хочет меня ударить, а он говорит: "Спасибо, что ты об этом сказал. Я горжусь этим, теперь я очень рад, что это известно публично", - рассказал Калугин в интервью радио "Свобода", опубликованном в 2015 году.

Калугин подчеркнул, что Жириновский был именно агентом КГБ, а не сотрудником. "Сотрудник - лицо официальное. Агент - тот, кто выполняет задачи КГБ, работая где угодно, но не в КГБ. Его партийная деятельность тоже контролировалась КГБ, у нас вся партийная деятельность после того развала СССР контролировалась КГБ. Горбачев привнес первую свежую струю в эту систему, Ельцин в какой-то мере продолжил, но он был другим человеком по натуре. А Горбачев был... таких, высоких идеалов", - добавил Калугин.

Отметим, что Олег Калугин, используя свой опыт работы в КГБ, сделал многое для разоблачения его агентов. Еще в 1990 году Калугин выступил с критикой деятельности КГБ и участвовал в демократическом движении в России. В середине 90-х он уехал в США, а позднее выступал свидетелем на судебных процессах против выявленных агентов КГБ. Бывший подчиненный Калугина Владимир Путин, ставший президентом России, публично назвал его предателем. Калугин же считает Путина военным преступником, о чем рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

В 2002 году российский суд заочно приговорил Калугина за государственную измену к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.