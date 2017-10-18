Жириновский, сославшись на статистику, подчеркнул, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем «досрочно погибают 20 тысяч человек».
«Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума. Вы оставьте дни отдыха, но пускай это будет дополнительный отпуск, человек сам решит, когда отдыхать», — сказал он.
По его мнению, в новогодние праздники жители России начинают злоупотреблять алкоголем, так как «что делать еще человеку, если он еще не занят какой-то работой».
«Здесь обязательно надо все-таки добиться нам два отпуска: 30 календарных дней и 15, когда хочет, тогда и использует. Общие праздники — только три: 1 января, 9 мая и 12 (июня)», — заключил он.
Ранее правительство России утвердило график праздничных и выходных дней в 2018 году. Самыми продолжительными выходными станут новогодние праздники — в этом году россиян ждет десять дней отдыха.
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