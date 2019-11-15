Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский считает, что Лукашенко в силу возраста уже трудно руководить страной. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.
Vladimiras Žirinovskis
© Itar-Tass / Scanpix

"Лукашенко с каждым годом тяжелее руководить Белоруссией. Он уже старейший руководитель в Европе — почти 25 лет у власти. И на Западе его не принимают, и на Востоке не все получается: он хочет, чтобы русский рынок для Белоруссии был как свой собственный, цены те же, но при этом Минск будет вести независимую внешнюю политику. Как так может быть?" — пишет Жириновский.

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Он предлагает белорусскому президенту "стать современным белорусским Богданом Хмельницким и наконец воссоединить Русь и Беларусь".

Стоит отметить, что Жириновский уже не первый раз поднимает эту тему. Ранее он предлагал внести в российскую конституцию поправки, согласно которым другие государства могли бы входить в состав РФ лишь по решению их парламента. Он также высказывал уверенность, что большинство белорусов выступают за вхождение страны в состав России.

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