Отмечается, что это решение позволит Жириновскому начать формировать избирательный фонд. Формирование фонда позволит кандидату вести агитацию и оплачивать агитационные материалы.

Согласно календарному плану ЦИК, кандидаты от партий должны представить документы о своем выдвижении в Центризбирком не позднее 12 января, а самовыдвиженцы — не позднее 7 января.

20 декабря в ходе 31 съезда ЛДПР лидера партии Владимира Жириновского выдвинули кандидатом на президентские выборы.