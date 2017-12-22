Отмечается, что это решение позволит Жириновскому начать формировать избирательный фонд. Формирование фонда позволит кандидату вести агитацию и оплачивать агитационные материалы.
Согласно календарному плану ЦИК, кандидаты от партий должны представить документы о своем выдвижении в Центризбирком не позднее 12 января, а самовыдвиженцы — не позднее 7 января.
20 декабря в ходе 31 съезда ЛДПР лидера партии Владимира Жириновского выдвинули кандидатом на президентские выборы.
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