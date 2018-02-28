Владимир Жириновский в ходе предвыборных дебатов кандидатов в президенты нецензурно оскорбил Ксению Собчак. В ответ она облила его водой, сообщил РБК ее штаб.
© youtube.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский нецензурно обругал своего конкурента на президентских выборах Ксению Собчак в программе Владимира Соловьева. Фрагмент телепрограммы РБК предоставили в штабе Собчак.

Ведущий дебатов Соловьев заявил РБК, что не может комментировать произошедшее. «Не имею права. Нет. ЦИК запрещает», — пояснил он.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова сказала РБК, что штаб решает, куда обратиться с жалобой на инцидент. «Сейчас будем консультироваться с адвокатами, чтобы это было не просто сотрясанием воздуха, а действенной жалобой», — сообщила она.

«Закройте ей рот, ужас вообще, да *****, заткни рот», — заявил Жириновский Собчак. Как следует из выложенного на YouTube фрагмента дебатов, ссора участников дебатов началась с выступления в эфире у Соловьева еще одного кандидата в президенты России — Сергея Бабурина. После того, как Жириновский прервал его, Собчак призвала его к спокойствию, на что он назвал ее «дурой». «С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. «Дом-2» — это там разврат. Пусть заткнется», — заявил лидер ЛДПР и назвал свою конкурентку «черной грязью». «Участники «Дома-2» ведут себя приличнее, чем вы», — ответила на это Собчак. Жириновский продолжил оскорблять телеведущую, после чего она облила его водой.

РБК
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