Инициативная группа выдвинула кандидатом в президенты РФ главного редактора журнала "Ислам" Айну Гамзатову, супругу муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Гамзатовой Гуризаду Камалову в субботу, 30 декабря.
"Выдвижение Айны Гамзатовой кандидатом в президенты РФ поддержали 542 человека. Собрание инициативной группы прошло в Махачкале", - сказала Камалова. По ее словам, в инициативную группу вошли врачи, спортсмены, научные и культурные деятели Дагестана.
Уведомление в ЦИК РФ о проведении собрания было направлено 25 декабря, а документы для регистрации кандидата, по словам пресс-секретаря, будут поданы в комитет в ближайшие дни.
46-летняя Гамзатова возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в РФ "Ислам". Она имеет высшее филологическое и юридическое образование, является советником своего мужа - муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ, соучредителем благотворительного фонда "Путь" и главным редактором журнала "Ислам". Известна непримиримой позицией по отношению к ваххабитам, которые в 1998 году убили ее первого мужа - муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова, пишет агентство "Интерфакс".
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В качестве кандидатов уже зарегистрировались журналист Ксения Собчак, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие. Главе "Фонда борьбы с коррупцией" Алексею Навальному ЦИК РФ в регистрации отказал. Обозреватели не сомневаются, что президент РФ Владимир Путин останется на четвертый срок.
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