Женщина покончила с собой у здания нижегородской полиции

То, что погибшая - Славина, сообщил также глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В областном управлении СК сообщили, что днем в центре города нашли тело женщины со следами термических ожогов. По факту началась доследственная проверка. Имя погибшей в СК не назвали.