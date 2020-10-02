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В центре Нижнего Новгорода напротив здания областного ГУ МВД женщина совершила самоубийство на лавочке. Первыми об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Телеграм-каналы пишут, что погибла главный редактор местного интернет-издания "Koza.Press" Ирина Славина, передает "Интерфакс".
Женщина покончила с собой у здания нижегородской полиции
© Shutterstock

То, что погибшая - Славина, сообщил также глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В областном управлении СК сообщили, что днем в центре города нашли тело женщины со следами термических ожогов. По факту началась доследственная проверка. Имя погибшей в СК не назвали.

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