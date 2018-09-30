В публикации рассказывается, когда Скрипаль впервые засомневался в своей лояльности советским спецслужбам, как был завербован агентом британской внешней разведки МI6 и каким образом передавал своим контактам секретную информацию. Автор книги пояснил, что сначала хотел написать в целом о шпионаже после холодной войны, но в свете случившегося со Скрипалем решил посвятить книгу только его истории.
Первым заграничным заданием Скрипаля стала пятилетняя служба на Мальте с 1984 года в качестве атташе по культуре и спорту при посольстве. В его задачу входило выявление предполагаемых агентов среди правящих кругов Мальты, а также западных дипломатов, военных или шпионов, которых он мог бы попытаться завербовать.
Скрипаль проводил вечера в компании американских моряков и летчиков, приезжавших на Мальту в отпуск с баз в южной Италии. Тогда-то, утверждает Урбан, у советского разведчика и возникли первые сомнения в том, как чьей стороне он действительно хотел бы быть. "Со временем это приведет к несогласию, а затем к полноценному бунту и переходу на другую сторону", - говорится в статье.
Вернувшись в штаб-квартиру ГРУ, Скрипаль все еще считал себя преданным офицером, хотя и был расстроен политическими потрясениями на родине после падения Берлинской стены и раздробления социалистического лагеря. Когда же начал разваливаться Советский Союз, Скрипаль почувствовал себя преданным новыми лидерами страны Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным.
Первый агент MI6 в ГРУ за 30 лет
В 1992 году Скрипаль попросился в отставку, объяснив, что не принимает "русских демократов" и не хочет служить новому правительству, но его просьба была отклонена. Ему предложили работу при посольстве в Париже, а затем, когда это место увел "кто-то с лучшими связями", Скрипалю поручили специальное задание в Испании.
Там он должен был поддерживать спящую ячейку агентов, которые могли понадобиться в случае войны. В 1993 году, после ускоренного курса испанского языка, Скрипаль с семьей уехал в Мадрид и занял там условную должность секретаря посольства по науке и технике.
Именно там он стал мишенью MI6, отчаянно пытающейся найти пути в ГРУ. В 1996 году, под конец пребывания Скрипаля в Мадриде, на него вышел молодой агент британской разведки под вымышленным именем Ричард Бэгнелл. Он представился нефтяником из Гибралтара в поисках бизнес-партнера из России.
После стольких лет службы в ГРУ Скрипаль заподозрил в новом знакомом шпиона, при этом отмечается, что полковник не хотел связываться с США и ЦРУ, зато к Великобритании относился "весьма положительно". По словам автора книги, Скрипаль объяснил это тем, что ему импонирует идея, заложенная в английской пословице "Мой дом - моя крепость".
В конце концов Бэгнелл раскрыл карты, сказав, что одному его "другу" из британского правительства будет очень полезна информация о том, что на самом деле происходит в России. Ответ уже был готов: по словам Скрипаля, в Мадриде он уже задумался о том, чтобы жить за рубежом, наладить деловые контакты, заработать денег и затем, возможно, уйти из ГРУ.
Следующая встреча с Бэгнеллом состоялась в номере отеля, где Скрипаль передал британскому разведчику чертеж и описал структуру ГРУ. Так у MI6 впервые за 30 лет появился агент в российской военной разведке под кодовым именем Forthwith (в переводе с английского - "немедленно", "тотчас").
В дальнейшем встречи проходили в явочной квартире, за каждую Скрипаль получал несколько тысяч долларов. В 1996 году россиянин вернулся в Москву и стал руководителем управления кадров ГРУ, что сделало его еще более ценным агентом, так как теперь он знал о миссиях разведчиков ГРУ за рубежом.
Невидимые чернила
Однако по прибытии в Москву пользоваться традиционными средствами коммуникации со связными стало опасно, поэтому Скрипаль воспользовался старым добрым шпионским методом - невидимыми чернилами.
В 1997 году, когда его ныне покойная супруга Людмила с дочерью Юлией уехала в отпуск в Испанию, Скрипаль передал через нее Бэгнеллу в подарок книгу, страницы которой были испещрены скрытыми письменами. По словам Урбана, Скрипаль уверял, что его жена не подозревала о секретном содержимом книжки.
За предоставленные таким образом сведения Скрипаль получил "тысячи долларов" наличными. В частности, он указал на агентов ГРУ в Лондоне, а также рассказал о противостоянии ГРУ с новообразованной ФСБ.
На следующий год Скрипаль передал через отдыхавшую в Малаге Людмилу второй исписанный невидимыми чернилами том. По утверждению экс-полковника, он лишь дважды пользовался таким средством связи.
С появлением на политическом горизонте Владимира Путина Скрипаль в 1999 году покинул ГРУ, но остался полезен британской разведке. В 2000 году в Малаге Бэгнелл в связи со своим повышением перепоручил экс-полковника новому связному Стивену Джонсу (имя тоже ненастоящее), и тот сразу перешел к делу - потребовал всю известную Скрипалю информацию о новом президенте РФ.
Хотя Путин с приходом к власти взял ФСБ под личный контроль и призвал "давить" предателей, у Скрипаля все же остались лазейки для выуживания полезных сведений. Экс-разведчик рассказывал Урбану, что ему достаточно было встретиться с бывшими сослуживцами и спросить, как дела у "того-то и того-то".
Скрипаль передавал Джонсу новости вплоть до 2004 года во время "деловых поездок" или семейных отпусков в Испании, Португалии, на Мальте, в Испании и Турции. В публикации говорится, что за четыре года таких встреч было семь или восемь, за каждую Скрипаль получал 3 тысячи долларов.
Все изменилось после 9/11. Первый "звоночек"
После теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года западные спецслужбы резко переключились на джихадистов, и внутренние события в РФ отошли далеко на задний план. По словам источника Урбана в Белом доме, известные Скрипалю сведения остались интересны только "горстке ботаников" из контрразведки.
Тем не менее в октябре 2004 году Скрипаль встретился в турецком Измире с Джонсом, и тот сообщил ему сенсационные новости: ФСБ арестовала и допросила давнего коллегу Скрипаля - завербованного испанской разведкой сотрудника посольства в Мадриде. Позже он был найден мертвым в военном госпитале в России со следами удушения.
По официальной версии, причиной смерти стало самоубийство, однако у разоблаченного агента также были отрезаны пальцы - грозное предупреждение. В MI6 забеспокоились, что Скрипаль тоже может быть под подозрением. Ему предлагали эксфильтрацию и советовали не возвращаться в Москву, но чутье разведчика подвело экс-полковника...
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