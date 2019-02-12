Навка обосновалась в США с ее тогдашним мужем Александром Жулиным еще в 1990-е годы, а с 2006-го по 2015 год жила там постоянно, пишет газета. Супруги также владели несколькими объектами недвижимости. В течение этого периода она должна была ежегодно декларировать свои доходы, включая доходы из российских источников. Однако она могла предоставлять недостоверную информацию Налоговому управлению, сообщается на сайте центра "Досье".

В частности, в феврале 2014 года Навка открыла три банковских счета в банке Цюриха и в тот же день создала офшорную компанию на Британских Виргинских островах, но нет информации о том, что она раскрыла в американском казначействе свои швейцарские счета.

Кроме того, Навка и Жулин не выплатили как минимум два ипотечных кредита. По первому фигуристке еще в 2013 году грозила конфискация недвижимости, но она продала свою нью-йоркскую квартиру за 1,775 млн долларов. Второй кредит был равен 1,3 млн долларов, его супруги оформили в 2006 году под залог дома в Нью-Джерси. В январе 2019 года собственность перешла к банку в рамках иска о взыскании неуплаченного кредита и налогов на имущество в размере свыше 128 тысяч долларов.

При этом до января 2019 года Навка и Жулин продолжали оставаться собственниками дома, хотя по американской налоговой декларации 2009 года он числился проданным за 1,2 млн долларов.

Навка и Жулин развелись в 2010 году, однако в течение еще несколько лет они продолжали заполнять декларации в качестве супругов, что позволяло сэкономить на налогах. Они пользовались налоговой льготой по меньшей мере до 2013 года, пишет сайт.

Guardian отмечает, что Навка отказалась отвечать на вопросы издания. "В предыдущей статье вы не использовали мои ответы и комментарии, которые я вам отправила. Очевидно, ваша газета не стремится к объективности. Поэтому я не вижу смысла в том, чтобы отвечать на дальнейшие вопросы", - заявила она. По ее словам, в утверждениях журналистов есть "ложные и неточные сведения".

Навка стала женой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 1 августа 2015 года. На прошлой неделе центр "Досье" и The Guardian опубликовали еще одно расследование, согласно которому Татьяна Навка не закрыла швейцарский счет. Песков заявил, что после переезда из США его жена закрыла все счета в иностранных банках. "У меня нет действующего банковского счета за рубежом", - заявила сама Навка.

Если Навка действительно владеет зарубежным банковским счетом, то этим она нарушает российское законодательство. Закон о запрете иностранных счетов и вкладов для чиновников и их близких родственников вступил в силу в мае 2013 года.

Супруга главы пресс-службы Кремля также упоминалась в "Панамских документах", опубликованных весной 2016 года Международным консорциумом журналистских расследований. В апреле 2016 года The Guardian опубликовала документы, подтверждающие, что Навка в 2014 году зарегистрировала офшорную компанию. Песков опроверг ее наличие.