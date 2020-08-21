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По словам директора ФБК, сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея Навального обнаружен яд, опасный для него и для окружающих.
Aleksejaus Navalno atstovai
Aleksejaus Navalno atstovai
© Stopkadras

В организме известного российского оппозиционера Алексея Навального, экстренно госпитализированного в Омске с подозрением на отравление, обнаружен яд, смертельно опасный не только для него, но и для окружающих. Об этом сообщил в пятницу, 20 августа, директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов со ссылкой на сотрудника полиции. В свою очередь штаб Навального в Омске в своем Telegram-канале со ссылкой на супругу Навального Юлию сообщает, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили политика.

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"Оно (вещество) опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы. Поэтому ей (Юлии) отказываются отдавать Алексея", - рассказали в штабе. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в своем микроблоге Twitter, что название отравляющего вещества не раскрывается: полиция ссылается на тайну следствия.

Ярмыш также опубликовала видео с заявлением Ивана Жданова и Юлии Навальной. Супруга Навального рассказала, что не доверяет больнице скорой помощи № 1 Омска, в которой находится ее муж. Она считает, что врачи удерживают политика в клинике и не дают разрешения на его транспортировку на лечение в Европу, "чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло".

Утром 21 августа главный врач омской больницы отказался выдать разрешение на перевозку Алексея Навального в клинику в Германии, сославшись на то, что пациент находится в нестабильном состоянии и нетранспортабелен. Врачи пока не сообщали диагноз Алексея Навального. Соратники оппозиционера считают, что политика отравили.

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Deutsche Welle
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