В организме известного российского оппозиционера Алексея Навального, экстренно госпитализированного в Омске с подозрением на отравление, обнаружен яд, смертельно опасный не только для него, но и для окружающих. Об этом сообщил в пятницу, 20 августа, директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов со ссылкой на сотрудника полиции. В свою очередь штаб Навального в Омске в своем Telegram-канале со ссылкой на супругу Навального Юлию сообщает, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили политика.

"Оно (вещество) опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы. Поэтому ей (Юлии) отказываются отдавать Алексея", - рассказали в штабе. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в своем микроблоге Twitter, что название отравляющего вещества не раскрывается: полиция ссылается на тайну следствия.

Иван Жданов вышел к прессе и рассказал, что только что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Название не говорят, потому что «тайна следствия». Врачи не реагируют на сообщение — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Ярмыш также опубликовала видео с заявлением Ивана Жданова и Юлии Навальной. Супруга Навального рассказала, что не доверяет больнице скорой помощи № 1 Омска, в которой находится ее муж. Она считает, что врачи удерживают политика в клинике и не дают разрешения на его транспортировку на лечение в Европу, "чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло".

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Утром 21 августа главный врач омской больницы отказался выдать разрешение на перевозку Алексея Навального в клинику в Германии, сославшись на то, что пациент находится в нестабильном состоянии и нетранспортабелен. Врачи пока не сообщали диагноз Алексея Навального. Соратники оппозиционера считают, что политика отравили.