Здание мэрии в Красноярске забросали "коктейлями Молотова"

Задержанными оказались двое мужчин 25 и 27 лет. Против них возбудили два уголовных дела по статьям "умышленные уничтожение или повреждение имущества" (максимальное наказание — пять лет тюрьмы) и "хулиганство" (до семи лет тюрьмы). Одному из подозреваемых назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

По информации телеграм-канала Baza, нападение произошло в ночь на 3 марта. На опубликованном видео один мужчина по очереди кидает три бутылки с зажигательной смесью в здание мэрии Красноярска, но с места скрываются уже два человека.