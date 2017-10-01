Накануне глава Генштаба Украины Виктор Муженко в интервью Reuters сказал, что Россия вывела из Беларуси только часть своих подразделений, а также предоставила неверную информацию о количестве военнослужащих, которые принимали участие в учениях.

"Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск - повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба", - ответил на это Конашенков.

По его словам, заявления Муженко о "спрятанных" российских войсках в Беларуси демонстрируют его профнепригодность". Он заверил, что все подразделения российских войск вернулись в пункты постоянной дислокации, сообщает "Дождь".

Напомним, что руководство соседних стран, в частности Литвы и стран Балтии в целом, Польши, Украины и др. не раз выражали свое крайнее беспокойство в связи с прошедшими учениями. Одним из опасений было как раз то, что российские войска могут задержаться в Беларуси.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе недавно проходившей в США Парламентской ассамблеи ООН (накануне окончания учений "Запад-2017") обратила внимание мирового сообщества на эти маневры и на действия России в целом.

В НАТО и ЕС также внимательно следили за учениями и призывали Россию к большей прозрачности.

Учения Москвы и Минска "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Беларуси и России под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил. Учения носили плановый характер, они проводятся раз в два года.

По официальным данным, в них принимали участие до 12,7 тысяч военнослужащих, до 680 единиц боевой техники. На территории Беларуси были задействованы около 10,2 тысяч человек (от Беларуси - чуть более 7 тысяч, от России - около 3 тысяч), около 140 танков, до 150 единиц артиллерии и реактивной системы залпового огня, а также более 40 самолетов и вертолетов.