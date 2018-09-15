Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении режиссера и художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. Его и других фигурантов обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
© RIA/Scanpix

По версии следователей, обвиняемые похитили 133 миллиона рублей бюджетных средств из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 гг. АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа" по ежегодным соглашениям о выделении субсидий. "Окончательные выводы о причиненном обвиняемыми ущербе были сделаны на основании результатов финансово-экономической экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела", - сообщает официальный сайт СК РФ.

Статьи по теме:
Режиссер Серебренников оставлен под домашним арестом  (8)
Чулпан Хаматова выступила в поддержку режиссеров Серебренникова и Сенцова  (6)

Следствием были "приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых": квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, приобретенную в период совершения хищения; автомобили фигурантов стоимостью около 7 миллионов рублей, дорогостоящие ювелирные украшения, а также денежные средства (5 тысяч евро, около 100 тысяч долларов) и иное имущество.

"В настоящее время собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу, в связи с чем оно направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - говорится в пресс-релизе.

Всего по уголовному делу в качестве обвиняемых проходит шесть человек: Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер АНО "Седьмая студия" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшие гендиректор и главбух этой организации Юрий Итин и Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова, а также бывший руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство, так как она единственная признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Остальные фигуранты настаивают на том, что якобы похищенные деньги потрачены на театральные постановки.

Екатерина Воронова уехала за границу - ее дело также выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск.

По делу проведен ряд экспертиз, опрошено не менее сотни свидетелей. Следственные действия проводились в Москве и Ярославской области.

Серебренников неоднократно заявлял о своей невиновности. Он также отметал опасения следователей, которые полагали, что в случае освобождения под подписку о невыезде подозреваемый начнет уничтожать доказательства по делу. "Все эти доказательства надо беречь, поскольку они все - в нашу пользу. А лживые показания Масляевой и ее подельников я в счет не беру", - добавил режиссер.

В середине августа защита Серебренникова также обвинила следствие в фальсификации доказательств, а именно протокола допроса свидетеля Ларисы Войкиной от 14 июня 2017 года, в котором есть существенные несоответствия и различия с предыдущими показаниями данного свидетеля. На эти же противоречия ранее указал Алексей Малобродский.

Будучи сотрудником "Седьмой студии", Войкина сообщала, что была в курсе того, что руководство студии обналичивало денежные средства.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Суд не удовлетворил апелляции Серебренникова и Малобродского

Мосгорсуд в понедельник, 21 мая, не удовлетворил...

Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста к отцу (1)

Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под...

В Каннах прошла акция в поддержку Кирилла Серебрянникова (3)

На 71-м Международном Каннском фестивале премьера...

Россия

Завершено расследование дела режиссера Кирилла Серебренникова (1)

Главным управлением по расследованию особо важных дел...

Кремль подтвердил: тема дедолларизации - в повестке дня (3)

В Кремле подтвердили, что в нынешней политической и...

На военных учениях "Восток-2018" применили "ракеты-невидимки"

Российские военные в рамках учений "Восток-2018", которые...

Песков: обвинения России в лживости Петрова и Боширова абсурдны (2)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал...

Петр Верзилов пришел в сознание (6)

Участник Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов...

TOP новостей

Меркель обвинила Россию в дестабилизации постсоветских стран (13)

Россия дестабилизирует обстановку в Украине , Грузии,...

НАТО не отступит перед Россией, а Грузия станет членом Альянса (3)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил,...

Американцы привезли на учения в Литву танки и БМП (5)

В пятницу в Литву доставлены тяжелая техника...

Погода: выходные будут прохладными, местами пройдут дожди

15 сентября в Литве незначительно похолодает. Местами...

Запуск ретрансляции телеканала Настоящее время в Литве Запуск ретрансляции телеканала Настоящее время в Литве Запуск ретрансляции телеканала Настоящее время в Литве

Глава МИД Литвы: телеканал "Настоящее время" - это альтернативный голос в море лжи (111)

После запуска ретрансляции телеканала "Настоящее...