По версии следователей, обвиняемые похитили 133 миллиона рублей бюджетных средств из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 гг. АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа" по ежегодным соглашениям о выделении субсидий. "Окончательные выводы о причиненном обвиняемыми ущербе были сделаны на основании результатов финансово-экономической экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела", - сообщает официальный сайт СК РФ.
Следствием были "приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых": квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, приобретенную в период совершения хищения; автомобили фигурантов стоимостью около 7 миллионов рублей, дорогостоящие ювелирные украшения, а также денежные средства (5 тысяч евро, около 100 тысяч долларов) и иное имущество.
"В настоящее время собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу, в связи с чем оно направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - говорится в пресс-релизе.
Всего по уголовному делу в качестве обвиняемых проходит шесть человек: Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер АНО "Седьмая студия" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшие гендиректор и главбух этой организации Юрий Итин и Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова, а также бывший руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.
Дело Масляевой выделено в отдельное производство, так как она единственная признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Остальные фигуранты настаивают на том, что якобы похищенные деньги потрачены на театральные постановки.
Екатерина Воронова уехала за границу - ее дело также выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск.
По делу проведен ряд экспертиз, опрошено не менее сотни свидетелей. Следственные действия проводились в Москве и Ярославской области.
Серебренников неоднократно заявлял о своей невиновности. Он также отметал опасения следователей, которые полагали, что в случае освобождения под подписку о невыезде подозреваемый начнет уничтожать доказательства по делу. "Все эти доказательства надо беречь, поскольку они все - в нашу пользу. А лживые показания Масляевой и ее подельников я в счет не беру", - добавил режиссер.
В середине августа защита Серебренникова также обвинила следствие в фальсификации доказательств, а именно протокола допроса свидетеля Ларисы Войкиной от 14 июня 2017 года, в котором есть существенные несоответствия и различия с предыдущими показаниями данного свидетеля. На эти же противоречия ранее указал Алексей Малобродский.
Будучи сотрудником "Седьмой студии", Войкина сообщала, что была в курсе того, что руководство студии обналичивало денежные средства.
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