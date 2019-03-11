"Все выступают за свободу интернета (…), поэтому в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать. Но нельзя поддержать их непонимание и заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета. Они как раз направлены на жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к нашей стране", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

"Я сегодня смотрел утром телевизор, и там сегодня один из участников акции говорит: "Они хотят нажать кнопку и отключить интернет". Это он говорил про власти РФ. Но это абсолютное заблуждение. При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от этого интернета", - передает слова Пескова РИА "Новости".

По словам пресс-секретаря, "опасаться надо именно этого, и как раз действия законодателей, действия властей направлены на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации.

Согласованные с властями митинги за свободу интернета и против принятия закона об изоляции его сегмента глобальной Сети прошли 10 марта в Москве, Петербурге и Хабаровске. Акцию организовали активисты незарегистрированной Либертарианской партии.

В частности, в Северной столице активисты Либертарианской партии и движения "АгитРоссия" провели демонстрацию у офиса Роскомнадзора. Там они зажгли файер, наклеили на входную дверь ограничительную ленту и плакат "Здесь убивают русский интернет".

В Москве, как сообщалось, были задержаны 16 человек, из них трое несовершеннолетних.

12 февраля 2019 года Госдума РФ приняла в первом чтении закон, предусматривающий техническую возможность изоляции российского сегмента интернета. За принятие документа проголосовали 334 депутата, 47 высказались против. Расходы на изоляцию интернета составят около 20 млрд рублей.

Законопроект, вызвавший бурную критику в обществе, предусматривает создание инфраструктуры, которая позволит "обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет". В частности, в нем определены правила маршрутизации трафика и описана система контроля их соблюдения.

Иными словами, законопроект позволяет властям при необходимости отключить "внешний интернет" и фильтровать трафик - как внутренний, так и внешний.