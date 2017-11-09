"В суде зарегистрирована жалоба адвокатов, которые оспаривают постановление суда о наложении ареста на имущество", - заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева (цитата по РИА "Новости"). По ее словам, дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Ранее судом были вынесены постановления о наложении ареста на имущество Серебренникова: денежные средства на банковских счетах - более 360 тысяч рублей, более 60 тысяч евро и 4 тысячи долларов, а также на его квартиру и автомобиль.
В мае в "Гоголь-центре" и дома у худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Серебренникова посадили под домашний арест. Его обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных на культурный проект "Платформа", которым занималась созданная им "Седьмая студия".
По делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин. Их обвиняют в мошенничестве с субсидией в размере 200 млн рублей. Малобродский находится в СИЗО, Итин и Масляева - под домашним арестом. Серебренникову 17 октября суд продлил домашний арест до 19 января 2018 года.
Кроме того, в конце октября в рамках этого дела под домашний арест до 26 декабря отправили директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум, ранее возглавлявшую департамент государственной поддержки искусства и народного творчества. Ей предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Еще одна фигурантка - бывший исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь", который, по версии следствия, должен был быть запущен в рамках "Платформы", но якобы не был поставлен, - Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск.
Защита обжаловала арест счетов и имущества Кирилла Серебренникова (1)
Адвокаты художественного руководителя "Гоголь-центра"...
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