Зарубежные лидеры не приедут в Москву на День Победы

Наиболее представительным было празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2005 году. Тогда в Москву прибыли генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и руководители 53 государств, в том числе главы США, Франции, Китая, а также десяти бывших советских республик. В торжественных мероприятиях участвовали президенты США Джордж Буш и Франции Жак Ширак, канцлер ФРГ Герхард Шредер, председатель КНР Ху Цзиньтао, президент Израиля Моше Кацав, премьер-министры Индии Манмохан Сингх, Испании — Хосе Луис Сапатеро, Японии — Дзюнъитиро Коидзуми. Москву также посетили руководители ведущих международных организаций, в том числе генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

На празднование 65-летнего юбилея Победы в 2010 году прибыли лидеры нескольких десятков стран, в том числе Болгарии, Вьетнама, Греции, Израиля, Китая, Германии, Чехии, Эстонии. Позднее таких масштабных успехов в стремлении объединить мировую политическую элиту "под знаменем Победы" Кремль уже не достигал.

На праздновании 70-летия Дня Победы 9 мая 2015 года на Красной Площади присутствовали 30 зарубежных лидеров, среди гостей праздника оказались генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро, президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж. При этом японский премьер-министр Синдзо Абэ отказался принять участие в торжестве.

В 2016 в Москву приехал только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2017 году Россию в День Победы посетил лишь президент Молдовы Игорь Додон. В 2018 году на торжествах 9 мая присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Отсутствие лидеров ведущих мировых держав на парадах 9 мая в Москве в последние годы российские чиновники и официальные СМИ пытаются объяснять недостаточно круглыми датами. Однако очевидно то, что в этом проявляется все большая изоляция России, ускорившаяся после присоединения Крыма в 2014 году.