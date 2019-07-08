Российские власти обещают компенсировать авиакомпаниям миллиардные убытки, связанные с запретом полетов в Грузию. Между тем там остаются 5 тысяч российских туристов, у которых могут возникнуть трудности с возвращением.
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Вступивший 8 июля в силу указ Владимира Путина, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию, будет стоить им около 3 миллиардов рублей. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

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"Сейчас расчеты производятся. Предварительно мы оцениваем эту сумму, предварительно, очень предварительно, в районе около 3 миллиардов рублей", - сообщил он, уточнив, что в эту сумму входят как прямые убытки, так и упущенная выгода. По его словам, авиакомпании представят уточненные расчеты к середине июля.

Между тем в Грузии остаются почти 5 тысяч российских туристов, которые не воспользовались возможностью сдать билеты в Россию или обменять их на более ранние даты. Министр сообщил, что выделены дополнительные средства на возвращение туристов в первую неделю после 8 июля.

21 июня Владимир Путин подписал бессрочный указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля выполнять рейсы в Грузию. Убытки авиакомпаниям должны быть возмещены из федерального бюджета после утверждения методики их подсчета.

Deutsche Welle
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