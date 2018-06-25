"В Москве, в этой цитадели роскоши и контроля, в дни проведения ЧМ царит милый глазу хаос, а маниакальный контроль отступает", - пишет Die Zeit. "Россияне, одержимые навязчивой идеей о своем имидже в глазах Запада, стараются (один раз не в счет) проявить себя во всем блеске", - отмечает Le Figaro. "Многие увидели, как могла бы выглядеть страна: свободной, открытой", - говорит экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę
© Sputnik / Scanpix

Одним из символических образов ЧМ-2018 стали безумные сцены: на улицах в России южноамериканские болельщики маршируют, скандируют кричалки и пьют допоздна, пишет корреспондент The Guardian Эндрю Рот. Для многих гостей, ожидавших увидеть полицейское государство, стала откровением мягкость полиции и властей.

"Но те, кто имеет здесь опыт протестов и политической оппозиционной деятельности, воспринимают эти зрелища как некий черный юмор: иностранцы могут спонтанно собираться на городских улицах, а россияне - не могут", - говорится в статье.

"ЧМ - плюс для нашей страны, и многие увидели, как могла бы выглядеть страна: свободной, открытой, - говорит экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. - Но, когда закончится ЧМ, процесс подавления продолжится".

ЧМ принес Екатеринбургу новую инфраструктуру, привлек туристов, дал городу импульс, признал Ройзман, но "картина, которую в эти недели рисуют перед внешним миром, неполно отражает то, что происходит в России": "У людей нет права собраний, у людей нет полной свободы слова".

Российские власти в один день с первым матчем ЧМ объявили о повышении пенсионного возраста, говорится далее. "У людей такое ощущение, что к их сроку добавили годы, - сказал Ройзман, употребив русское слово, означающее "срок заключения". - Люди будут негодовать и протестовать".

Напомнив о призывах Алексея Навального к протестам против нового закона, газета сообщает: "Ройзман полагает, что пенсионеры придут только на санкционированную акцию протеста, а внимание к спорту затмит все остальное".

Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę
Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę
© Sputnik / Scanpix

В Москве, в этой цитадели роскоши и контроля, в дни проведения ЧМ царит милый глазу хаос, а маниакальный контроль отступает, рассказывает журналистка Die Zeit Алисе Бота, которая живет в России два с половиной года.

"Третий вечер я брожу по Москве и, совершенно сбитая с толку, наблюдаю за разворачивающимся спектаклем: колумбийцы танцуют посреди улицы, аргентинцы горланят, мексиканцы уговаривают российских полицейских сфотографироваться с ними в сомбреро. А вот два поляка, повестив головы, плетутся домой - к ним подходят двое русских парней крепкого телосложения, обнимают и утешают их", - повествует московский корреспондент издания.

"Мужчины справляют по ночам малую нужду в укромных уголках напротив здания ФСБ на Лубянке, залезают на памятники - там флаг развевается эффектнее - а полиция, которая обычно вмешивается даже по пустякам, просто наблюдает со стороны", - продолжает недоумевать журналистка.

В метро кассирши улыбаются, а пассажиры неожиданно заговаривают друг с другом или поют песни. "Сотрудники Нацгвардии, которые мне запомнились в первую очередь жесткими действиями в ходе демонстраций, размахивая руками и помогая себе ногами, пытаются объяснить британцам, где им следует делать пересадку. Москва, что с тобой приключилось?" - восклицает Бота.

"Несомненно, Москва развивается с захватывающей дух скоростью, сметая все на своем пути; происходит это зачастую за счет интересов более слабых, например, получающих нищенскую зарплату гастарбайтеров, которые голыми руками, в шлепках на ногах укладывали тротуарную плитку перед чемпионатом", - сообщает журналистка.

Обновление дорог, расширение тротуаров, свежевысаженные липы - все это, бесспорно, прекрасно, однако "финансируются эти проекты за счет регионов, у которых нет нормальных дорог. Москва очень опрятный город, здесь безопасно - но происходит это посредством усиленного контроля и надзора, который нависает тенью над буднями города", - свидетельствует Бота.

В эти дни многие россияне удивляются, осознавая, что мир, похоже, не охвачен русофобией - когда российская сборная одерживает победу, с ними вместе радуются и иностранцы. "Неожиданно Москва становится городом, которому не чужда и некая легкость бытия", - замечает автор статьи.

"Конечно, этот праздник стал возможен лишь потому, что не имеет ничего общего с политикой, - говорится далее. - Уругвайцы могут разворачивать транспаранты, и полицейские не препятствуют этому. Но стоило британцу развернуть плакат в поддержку ЛГБТ, как его тут же задержали. Россия не станет за одну ночь другой страной, этот ЧМ не даст украинскому режиссеру Олегу Сенцову свободу и не изменит ту несправедливость, которая случилась в Чечне с правозащитником Оюбом Титиевым".

Однако Бота надеется: возможно, русские зададутся вопросом, действительно ли в мире так не любят Россию, как это хотят представить их политики? И почему в городе не разрешают разворачивать плакаты только потому, что написанное на них имеет отношение к политике. Даже если после ЧМ останутся только эти вопросы, не будет ли это началом?

Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę
Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę
© Sputnik / Scanpix

Москвичи, изначально недоверчивые, в итоге с радостью принимают это событие планетарного масштаба - на фоне веселых встреч с иностранными болельщиками и хороших результатов сборной России, пишет о ЧМ корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Эти люди веселятся, и их радость передается нам. Здесь мы встречаем много иностранцев, они очень общительные и улыбчивые. Это меняет нашу обычную жизнь, где каждый погружен в свои проблемы", - с удовольствием отмечают две студентки юридического факультета 22-летние Лера и Настя, пришедшие на Никольскую улицу вдохнуть атмосферу ЧМ.

После недели состязаний обычно строгая и суровая Москва открылась - не без сопротивления - став оживленной и непосредственной. И россияне, одержимые навязчивой идеей о своем имидже в глазах Запада, стараются (один раз не в счет) проявить себя во всем блеске, описывает Авриль. "Нам установили базовые правила: быть вежливыми, улыбаться и помогать людям", - поясняет один из бесчисленных столичных волонтеров Евгений.

"Здесь, в отличие от Бразилии, чувствуется, что русские находятся немного в стороне от этого события, но с тех пор, как их команда выиграла, они увлеклись игрой", - констатирует Грегори, присутствующий уже на пятом ЧМ парижский болельщик, сидя на Никольской улице за тарелкой с сыром и ветчиной. Российская пресса, прежде строгая в отношении своей сборной команды, признала свою вину, а один из звездных комментаторов "Первого канала" даже был уволен после того, как раскритиковал тренера Станислава Черчесова, пишет Авриль.

Около МГУ им.Ломоносова и его фан-зоны корреспондент поговорил с местными жителями. Игорь и Елена привели своих дочерей 9 и 14 лет в фан-зону, так как "подобные события случаются лишь раз в жизни", передает Авриль. Мать полна энтузиазма: "Сначала мы боялись, что иностранные болельщики могут быть грязными и пьяными. Но это совсем не так, они очень вежливые. Они тоже из-за западной пропаганды представляли нас как мафиозную страну, и смогли увидеть, что мы добрые и открытые".

Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę
Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę
© Sputnik / Scanpix

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер приехал в Москву и может затмить своего преемника Джанни Инфантино, который соперничает с ним в борьбе за благосклонность Путина, пишет журналист Tageszeitung Йоханнес Копп.

"То, что его двойник в лице Блаттера появился во время крупнейшего мероприятия, Инфантино совсем не понравится", - говорится в заметке, ведь Инфантино "хочет претендовать на второй срок президентства" и "всюду рассказывает, что ФИФА полностью поменялась и не имеет ничего общего с когда-то существовавшей коррупционной системой".

"Все внимание, которое даровало Инфантино российское руководство, благосклонность и похвалу ему придется теперь делить со своим предшественником. А особенно плохо то, что равное отношение российского руководства к Инфантино и Блаттеру ясно показывает, что в руководстве ФИФА мало что изменилось. В Кремле ценят именно преемственность в международной футбольной федерации", - отмечает автор.

У Блаттера, который расчистил России путь к этому чемпионату, и Путина всегда было отличное взаимопонимание. Но и Инфантино, демонстрирующему большую преданность российскому президенту, удалось подняться до путинской придворной знати.

ФИФА отстранила Блаттера от любой связанной с футболом деятельности до 2021 года, напоминает автор.

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