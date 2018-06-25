Одним из символических образов ЧМ-2018 стали безумные сцены: на улицах в России южноамериканские болельщики маршируют, скандируют кричалки и пьют допоздна, пишет корреспондент The Guardian Эндрю Рот. Для многих гостей, ожидавших увидеть полицейское государство, стала откровением мягкость полиции и властей.

"Но те, кто имеет здесь опыт протестов и политической оппозиционной деятельности, воспринимают эти зрелища как некий черный юмор: иностранцы могут спонтанно собираться на городских улицах, а россияне - не могут", - говорится в статье.

"ЧМ - плюс для нашей страны, и многие увидели, как могла бы выглядеть страна: свободной, открытой, - говорит экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. - Но, когда закончится ЧМ, процесс подавления продолжится".

ЧМ принес Екатеринбургу новую инфраструктуру, привлек туристов, дал городу импульс, признал Ройзман, но "картина, которую в эти недели рисуют перед внешним миром, неполно отражает то, что происходит в России": "У людей нет права собраний, у людей нет полной свободы слова".

Российские власти в один день с первым матчем ЧМ объявили о повышении пенсионного возраста, говорится далее. "У людей такое ощущение, что к их сроку добавили годы, - сказал Ройзман, употребив русское слово, означающее "срок заключения". - Люди будут негодовать и протестовать".

Напомнив о призывах Алексея Навального к протестам против нового закона, газета сообщает: "Ройзман полагает, что пенсионеры придут только на санкционированную акцию протеста, а внимание к спорту затмит все остальное".

Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę © Sputnik / Scanpix

В Москве, в этой цитадели роскоши и контроля, в дни проведения ЧМ царит милый глазу хаос, а маниакальный контроль отступает, рассказывает журналистка Die Zeit Алисе Бота, которая живет в России два с половиной года.

"Третий вечер я брожу по Москве и, совершенно сбитая с толку, наблюдаю за разворачивающимся спектаклем: колумбийцы танцуют посреди улицы, аргентинцы горланят, мексиканцы уговаривают российских полицейских сфотографироваться с ними в сомбреро. А вот два поляка, повестив головы, плетутся домой - к ним подходят двое русских парней крепкого телосложения, обнимают и утешают их", - повествует московский корреспондент издания.

"Мужчины справляют по ночам малую нужду в укромных уголках напротив здания ФСБ на Лубянке, залезают на памятники - там флаг развевается эффектнее - а полиция, которая обычно вмешивается даже по пустякам, просто наблюдает со стороны", - продолжает недоумевать журналистка.

В метро кассирши улыбаются, а пассажиры неожиданно заговаривают друг с другом или поют песни. "Сотрудники Нацгвардии, которые мне запомнились в первую очередь жесткими действиями в ходе демонстраций, размахивая руками и помогая себе ногами, пытаются объяснить британцам, где им следует делать пересадку. Москва, что с тобой приключилось?" - восклицает Бота.

"Несомненно, Москва развивается с захватывающей дух скоростью, сметая все на своем пути; происходит это зачастую за счет интересов более слабых, например, получающих нищенскую зарплату гастарбайтеров, которые голыми руками, в шлепках на ногах укладывали тротуарную плитку перед чемпионатом", - сообщает журналистка.

Обновление дорог, расширение тротуаров, свежевысаженные липы - все это, бесспорно, прекрасно, однако "финансируются эти проекты за счет регионов, у которых нет нормальных дорог. Москва очень опрятный город, здесь безопасно - но происходит это посредством усиленного контроля и надзора, который нависает тенью над буднями города", - свидетельствует Бота.

В эти дни многие россияне удивляются, осознавая, что мир, похоже, не охвачен русофобией - когда российская сборная одерживает победу, с ними вместе радуются и иностранцы. "Неожиданно Москва становится городом, которому не чужда и некая легкость бытия", - замечает автор статьи.

"Конечно, этот праздник стал возможен лишь потому, что не имеет ничего общего с политикой, - говорится далее. - Уругвайцы могут разворачивать транспаранты, и полицейские не препятствуют этому. Но стоило британцу развернуть плакат в поддержку ЛГБТ, как его тут же задержали. Россия не станет за одну ночь другой страной, этот ЧМ не даст украинскому режиссеру Олегу Сенцову свободу и не изменит ту несправедливость, которая случилась в Чечне с правозащитником Оюбом Титиевым".

Однако Бота надеется: возможно, русские зададутся вопросом, действительно ли в мире так не любят Россию, как это хотят представить их политики? И почему в городе не разрешают разворачивать плакаты только потому, что написанное на них имеет отношение к политике. Даже если после ЧМ останутся только эти вопросы, не будет ли это началом?

Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę © Sputnik / Scanpix

Москвичи, изначально недоверчивые, в итоге с радостью принимают это событие планетарного масштаба - на фоне веселых встреч с иностранными болельщиками и хороших результатов сборной России, пишет о ЧМ корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Эти люди веселятся, и их радость передается нам. Здесь мы встречаем много иностранцев, они очень общительные и улыбчивые. Это меняет нашу обычную жизнь, где каждый погружен в свои проблемы", - с удовольствием отмечают две студентки юридического факультета 22-летние Лера и Настя, пришедшие на Никольскую улицу вдохнуть атмосферу ЧМ.

После недели состязаний обычно строгая и суровая Москва открылась - не без сопротивления - став оживленной и непосредственной. И россияне, одержимые навязчивой идеей о своем имидже в глазах Запада, стараются (один раз не в счет) проявить себя во всем блеске, описывает Авриль. "Нам установили базовые правила: быть вежливыми, улыбаться и помогать людям", - поясняет один из бесчисленных столичных волонтеров Евгений.

"Здесь, в отличие от Бразилии, чувствуется, что русские находятся немного в стороне от этого события, но с тех пор, как их команда выиграла, они увлеклись игрой", - констатирует Грегори, присутствующий уже на пятом ЧМ парижский болельщик, сидя на Никольской улице за тарелкой с сыром и ветчиной. Российская пресса, прежде строгая в отношении своей сборной команды, признала свою вину, а один из звездных комментаторов "Первого канала" даже был уволен после того, как раскритиковал тренера Станислава Черчесова, пишет Авриль.

Около МГУ им.Ломоносова и его фан-зоны корреспондент поговорил с местными жителями. Игорь и Елена привели своих дочерей 9 и 14 лет в фан-зону, так как "подобные события случаются лишь раз в жизни", передает Авриль. Мать полна энтузиазма: "Сначала мы боялись, что иностранные болельщики могут быть грязными и пьяными. Но это совсем не так, они очень вежливые. Они тоже из-за западной пропаганды представляли нас как мафиозную страну, и смогли увидеть, что мы добрые и открытые".

Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę © Sputnik / Scanpix

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер приехал в Москву и может затмить своего преемника Джанни Инфантино, который соперничает с ним в борьбе за благосклонность Путина, пишет журналист Tageszeitung Йоханнес Копп.

"То, что его двойник в лице Блаттера появился во время крупнейшего мероприятия, Инфантино совсем не понравится", - говорится в заметке, ведь Инфантино "хочет претендовать на второй срок президентства" и "всюду рассказывает, что ФИФА полностью поменялась и не имеет ничего общего с когда-то существовавшей коррупционной системой".

"Все внимание, которое даровало Инфантино российское руководство, благосклонность и похвалу ему придется теперь делить со своим предшественником. А особенно плохо то, что равное отношение российского руководства к Инфантино и Блаттеру ясно показывает, что в руководстве ФИФА мало что изменилось. В Кремле ценят именно преемственность в международной футбольной федерации", - отмечает автор.

У Блаттера, который расчистил России путь к этому чемпионату, и Путина всегда было отличное взаимопонимание. Но и Инфантино, демонстрирующему большую преданность российскому президенту, удалось подняться до путинской придворной знати.

ФИФА отстранила Блаттера от любой связанной с футболом деятельности до 2021 года, напоминает автор.