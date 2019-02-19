Иерархия между главой "Газпрома" и Владимиром Путиным видна и во время крупных событий, пишет автор статьи.

"Когда пару месяцев назад отмечалось завершение строительства подводной части газопровода "Турецкий поток", Миллеру было позволено нажать на кнопку для укладки последних труб, однако для этого ему сначала пришлось стоя выслушать речь своего господина, которую в открытом море передавали в прямом эфире", — повествует Штайнер.

"Всем сразу стало ясно, что стратегический успех этого газопровода приписан Путину. Миллеру позволено лишь платить по счетам, — указывает издание. — С тех пор, как советское министерство газовой промышленности превратилось в крупнейшего производителя газа в мире, "Газпром" выполняет функцию бумажника для российских правителей".

"Когда в 2000 году Путин стал президентом, для него было крайне важно обеспечить себе контроль над предприятием. В этом заключается и причина того, почему во главе газового гиганта стоит Алексей Миллер. Безусловная лояльность и преданность Миллера российскому президенту типичны с тех пор, как оба встретились в Санкт-Петербурге", — отмечает Штайнер. Путин, указывает издание, был руководителем Миллера в Комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Когда в 2001 году Миллер стал председателем правления "Газпрома", "для концерна были характерны коррупция, кумовство и бесхозяйственность. Миллер попытался навести порядок в компании. С переменным успехом: даже если "Газпром" и стал более современным, сегодня в российской энергетической отрасли есть и, несомненно, более эффективные предприятия", считает журналист.

От обещания Миллера повысить капитализацию "Газпрома" до триллиона долларов, осталось немного: сегодня "Газпром" оценивают в 56 млрд долларов. "Виноваты в этом американцы, — поясняет издание. — Бум сланцевого газа в США и новые возможности экспорта, появившиеся благодаря сжиженному газу, разрушили модель успеха "Газпрома" (…)".

"В условиях новых цен дополнительную боль причиняет концерну и то, что в России ему приходится раздавать свой газ почти бесплатно. Кремль не хочет, чтобы россияне мерзли зимой из-за того, что не могут оплатить счет за газ. Это обеспечивает Путину поддержку среди населения. По счетам снова платит Миллер", — отмечает Штайнер.

Против "Газпрома" направлены и угрозы Дональда Трампа ввести санкции против германо-российского газопровода "Северный поток-2". Решение Евросоюза изменить газовую директиву, вероятно, также в значительной степени уменьшит рентабельность проекта. Беспокоит Миллера и происходящее в России: его маленький конкурент "Новатек", делая ставку на экспорт сжиженного газа, демонстрирует сейчас, насколько успешно можно продавать российский газ без газопроводов. Предприятие, представляющее собой менее одной десятой части "Газпрома", в прошлом году обогнало газового гиганта по капитализации, говорится в статье.

"Однако Миллер еще не побежден. Его час еще может наступить", — полагает Штайнер. В будущем Европе понадобится гораздо больше российского газа, в частности, для того, чтобы заменить атомную электроэнергию и отказаться от угля. Из сделанных однажды инвестиций в дорогой газопровод россияне смогут извлекать пользу годами. "Но пожинать лавры, — констатирует издание, — будет Путин, а не Миллер".