Западные эксперты о поправках Путина: Грубое нарушение Конституции РФ

Пока в России рекордными темпами идет подготовка изменений в конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным, DW попросила западных правоведов оценить как те из них, которые вызвали наибольший резонанс, так и саму процедуру их принятия. Некоторые эксперты считают, что президентские поправки противоречат Конституции РФ.

Что не так с поправками Путина в Конституцию РФ



Отто Лухтерхандт (Otto Luchterhandt), пожалуй, как никто другой в Германии разбирается в российской Конституции. Бывший доцент Гамбургского Университета и эксперт по праву в странах Восточной Европы был одним из консультантов в момент ее написания в 1993 году. Эксперт считает, что предложенный президентом Путиным механизм изменений по упрощенной процедуре — путем простого одобрения парламентом — нарушает Конституцию РФ. Лухтерхандт полагает, что суть поправок затрагивает основополагающие первые две главы конституции, а их изменение требует помимо прочего созыва Конституционного собрания.

В частности, по мнению эксперта, положения о минимальной зарплате и индексации пенсий касаются социальных прав, а потому должны быть внесены в 39-ю статью второй главы, где речь идет о социальных гарантиях, а не в 75-ю статью третьей главы, как предлагает в своем законопроекте президент Путин. Лухтерханд полагает, что Путин предложил внести изменения именно в 75-ю статью, поскольку хочет избежать необходимости созывать Конституционное собрание, для работы которого в РФ нет специального закона.

"75-я статья касается финансовых структур и финансовых отношений внутри Российской Федерации, — говорит эксперт. — Норма об основных правах туда не относится". Его вывод: "Это правовой произвол". Похожую оценку эксперт дает и норме о верховенстве Конституции РФ над международным правом. Эта норма, по его убеждению, должна быть записана в 15-ю статью первой главы, в которой описано соотношение Конституции РФ и норм международного права, а не в 79-ю статью третьей главы, как предложил президент. "В статье 79 речь идет о возможной коллизии международного договора с Конституцией РФ до того, как Россия к нему присоединится, — аргументирует Лухтерхандт. — Теперь же записанные в 79-й статье оговорки касаются коллизии с решениями, принятыми на основе международных договоров, к которым Россия уже присоединилась. Например, Европейской конвенции по правам человека". Иными словами, предложенная президентом поправка касается уже действующих, а не будущих договоров. Поэтому, считает эксперт, изменения следовало прописать в первой главе Конституции.

Такой "обход" предусмотренных механизмов "грубо нарушает конституцию, поскольку речь идет об обходе одной из основных глав, положения которой пользуются особой защитой статьи 16-й", — отмечает эксперт. Тот факт, что президент предлагает вынести изменения на всенародное голосование, Лухтерхандт трактует как желание компенсировать отсутствие возможности соблюсти предусмотренную процедуру, то есть с созывом Конституционного собрания. "Но так нельзя", — считает эксперт.

Госсовет как возможный механизм сохранения власти



"С одной стороны, президент говорит, что изменения не коснутся основных положений, но, с другой, он упоминает о вещах, которые их касаются", — отмечает и Каролине фон Галь (Caroline von Gall), профессор Института права Восточной Европы в Университете Кельна, с которой DW общалась до обнародования президентского законопроекта. По ее мнению, это касается как положения о роли международного права, так и о полномочиях Госсовета — существующего в РФ консультативного, но до сих пор малозаметного органа. "Согласно действующим в Германии представлениям, в случае появления такого нового органа, Госсовета, нужно было бы менять первую основную главу конституции, в которой описаны основы конституционного строя", — говорит фон Галь.

Изучив президентский законопроект, Лухтерхандт считает, что по окончании президентского срока в 2024 году Путин возглавит Госсовет и так сохранит власть. "Компетенции Госсовета, в частности право определять основные направления внутренней и внешней политики, вступают в прямой конфликт с прерогативами президента", — отмечает эксперт.

Что значит приоритет Конституции РФ над международным правом



Более подробно эксперты остановились на вызвавшей множество комментариев в России и за рубежом норме, призванной усилить приоритет российской Конституции над международным правом. Отто Лухтенхандт видит в этом продолжение тенденции. Уже действующие с 2015 года в России ограничения на исполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) распространятся и на другие международные суды. При этом эксперт не считает, что россиянам станет сложнее добиться справедливости в ЕСПЧ. "Не думаю, что это коснется обычных граждан, которые подают иски против России, — говорит он. — Предыдущий опыт показывает, что Кремль из политических соображений опасается резонансных дел, таких как дела Ходорковского, Навального и других. В таких случаях нежелательные решения международных судов будут признаны противоречащими Конституции РФ".

"Чисто символическим", называет этот аспект путинских предложений Каролине фон Галь. По ее словам, роль Конституционного суда РФ возрастет, но он и так "был очень лояльным по отношению к Кремлю, например, признал конституционной аннексию Крыма или постановил, что решение ЕСПЧ по делу "ЮКОСа" не может быть выполнено (о выплате 1,9 млрд евро компенсаций акционерам. — Ред.)".

Франческо Палермо, профессор сравнительного конституционного права Университета Вероны в Италии отмечает, что верховенство национального права над международным "очень нехарактерно" для Европы, хотя тенденция к этому есть. "В принципе, основная идея заключается не в том, чтобы сократить сотрудничество с ЕСПЧ, — говорит Палермо. — Скорее, все это означает, что российские власти хотят оставлять за собой решающее слово по каждому решению ЕСПЧ и иметь полномочия аннулировать, опровергать или просто игнорировать те решения суда, которые посчитают несовместимыми с национальным конституционным правом".

Почему поправки могут усилить Конституцию РФ



Несмотря на критику, Отто Лухтерхандт полагает, что в целом предложенные поправки могут усилить российскую Конституцию. "За 20 лет у власти Путин так сильно настроил политическую систему под себя, что конституционные органы, пожалуй, за исключением Конституционного суда, хотя и он тоже, оказались сильно ослаблены, — говорит правовед. — Эти органы — парламент, субъекты федерации — оказались настолько вовлечены в имитацию, что это нанесло вред конституции, она оказалась пустой оболочкой, фасадом, за которым была реальная власть системы Путина". По мнению эксперта, когда президентский срок Путина закончится, "важно, чтобы конституционные органы были усилены".

В свою очередь, Каролине фон Галь услышала в словах Путина "большое значение конституции как источника легитимации". По ее словам, нынешний президент РФ не просто обошел ее, но пытается выяснить, какие возможности для сохранения власти открывают ему ее изменения.