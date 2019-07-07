По словам автора резолюции, депутата Госдумы от партии "Единая России" Артёма Турова, в документе предлагалось активно противодействовать "героизации в любой форме нацистского движения, включая бывших членов организации Ваффен СС". Туров отметил, что "Литва и Украина в агрессивной форме раскритиковали проект, манипулируя фактами и уводя обсуждение от содержания резолюции" и что "именно в этих странах модно наблюдать обеление пособников нацизма и попытку сделать военных преступников героями национально-освободительных движений".
Зампред Госдумы Толстой, комментируя отказ ОБСЕ принять резолюцию, заявил, что европейцы тем самым "поддерживают и одобряют марши СС". "Украинские неонацисты сегодня ликуют", - резюмировал он.
Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
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