"Я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников", — заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Максименко пообещал, что все сотрудники колонии, кто участвовал в избиении заключенного, будут наказаны и уволены.

"Позиция директора ФСИН, как и всего руководства — что наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться", — заявил замглавы ФСИН.

20 июля "Новая газета" обнародовала десятиминутную запись пыток заключенного Евгения Макарова, снятую на видеорегистратор в ярославской колонии № 1 в июне 2017 года. В его избиении принимали участие 17 сотрудников ИК.

По факту публикации Следственный комитет возбудил уголовное дело. Семеро сотрудников колонии, участвовавшие в пытках, были арестованы, а замначальника колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.

Ранее первый заместитель руководителя ФСИН Анатолий Рудый заявлял, что Евгений Макаров сам провоцировал сотрудников ведомства и имел 136 нарушений в колонии.