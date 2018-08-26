"Совсем необязательна стопроцентная зеркальность. Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях. Мы намеренно оставляем неопределенность в вопросе о том, как будем отвечать, потому что если начнем заранее что-то анонсировать, то это будет означать ослабление наших же позиций"», – сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

По словам российского дипломата, есть множество других способов ответить не в ущерб себе и предупредил, что с учетом нынешнего состояния отношений между США и Россией ожидать скорого улучшения ситуации не приходится.

"Много рассуждений слышится о том, что Россия в ответ должна прекратить поставки в США ракетных двигателей, авиационного титана, уранового концентрата. Это – "самострел". Нам надо готовиться к тому, что американцы рано или поздно инициативно откажутся от закупок данной российской продукции или существенно их сократят. Мы не должны опережать события. С учетом нынешних настроений в США скорых перемен к лучшему в любом случае не будет", – сказал заместитель министра.

Ранее в этом месяце США, ссылаясь на инцидент в британском городе Солсбери, ввели санкции против России, касающиеся товаров, имеющих отношение к национальной безопасности.

Члены Конгресса США, где обе палаты контролируются республиканцами, однопартийцами президента Дональда Трампа, также призвали принять дополнительные меры, включая законопроект о новых санкциях "из ада", чтобы нейтрализовать российскую "угрозу".

Документ призывает к введению санкций против нового суверенного долга России. Законопроект также содержит запрет на определенные сделки, связанные с российскими энергетическими компаниями, включая "Газпром" и "Роснефть2. Одновременно он предусматривает санкции против российских банков, горнодобывающей промышленности и официальных лиц.

Многочисленные другие санкции. Направленные против российских компаний и отдельных лиц уже действуют.

По словам Рябкова, на санкции можно отвечать "симметрично, асимметрично, можно расширять наши собственные списки "подсанкционных" политиков2.

"Это небезразлично для американских деятелей, которые возомнили себя вершителями судеб мира. Когда кто-то из них узнает, что он или она ущемлен или ущемлена во всеобъемлющих правах, потому что он или она просто не может получить российскую визу, – это некий щелчок по носу и самолюбию", – добавил он.

Российская сторона может рассмотреть все варианты, отметил заместитель министра.

"В конечном счете решение принимает президент – Верховный главнокомандующий. В должное время политическое руководство страны примет соответствующее решение", – сказал Рябков.